Los mejores podcast del 2023 en Amazon Music

Los mejores nuevos shows

Durante este año, sin duda nos hemos sorprendido con los shows nuevos. Entre ellos destacan podcast como el de ‘Citas malas’ con Jameela Jamil, donde cada semana invita a comediantes, celebridades y amigos divertidos a hablar de cómo es salir con ellos y contar lo más interesante de sus citas.

Otro show interesante de este año es ‘The Deck Investigates’, en donde Ashley Flowers, quien ha dedicado su vida a escribir sobre crimen real; y es autora en el New York Times, así como del bestseller de suspenso llamado All Good People Here. En el que nos cuenta sobre el crimen que Darlene sufrió y cómo fue secuestrada el 17 de agosto de 1984 frente a sus hijas, quienes no pudieron reconocer al hombre que se la llevó.

Los mas escuchados del 2023

Estos podcast mantuvieron a miles de usuarios entretenidos, los hicieron reír, llorar, pasar por momentos difíciles y sobre todo, pasar un buen rato de entretenimiento y aprendizaje, es por ello que lograron estar en esta lista como los mejores del año.

Uno de los más destacados es el de ‘Morbid’, show que hizo sentir en una pesadilla a quienes lo escucharon. Esta historia de crimen basada en hechos reales, cuenta hechos espeluznantes y tenebrosos. Es presentado por un técnico de autopsias y peluquería que le da un toque de comedia, dando más sabor y emoción a las historias.

Otra selección de los editores de Amazon Music y parte de la lista de los mejores shows del año es ‘Dateline de NBC News‘ donde nos traen su show con mayor tiempo en la televisión en un nuevo formato para que puedas disfrutar de todas sus misteriosas historias, profundas investigaciones y poderosos documentales en un diferente formato de podcast.

Aclamados por la crítica

Este año también hubo grandes podcasts que no solo fueron amados por el público sino que también aclamados por la crítica.

Uno de los más aplaudidos este año es ‘Smartless’ con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. El podcast conecta y une personas de todos los lados de la vida para aprender sobre sus experiencias compartidas a través de un diálogo bien pensado e hilaridad orgánica. Algo refrescante y novedoso de este show es que en cada episodio uno de los anfitriones revela a su invitado misterioso a los otros dos, lo que provoca una conversación genuinamente improvisada y auténtica llena de risas y nuevo conocimiento para alimentar sus mentes.

También está ‘Nuevas alturas’, con Jason y Travis Kelce, el más divertido dúo familiar del fútbol americano; y quienes hicieron historia en el 2023 por ser los primeros hermanos en jugar en equipos contrarios en el Super Bowl, uno en Philadelphia Eagles y el otro en Kansas City Chiefs. Ambos han tenido un gran éxito en su podcast tanto que su show ahora forma parte de los podcast aclamados por los críticos.

Otro podcast que fue muy top durante este 2023 es ‘On Purpose‘ con Jay Shetty, donde el propósito de Jay es hacer que la sabiduría sea viral, y esto sin duda lo logra gracias a sus invitados con los que tiene conversaciones con temas interesantes y fascinantes donde encuentran el propósito en el trabajo, amor, servicio y cualquier otro contexto, empoderando y alentando a su audiencia a escuchar, aprender y crecer.

