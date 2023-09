¿Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade y... Xóchitl Gálvez? Esta canción está dando de qué hablar

En redes sociales está circulando una canción de apoyo a Xóchitl Gálvez, rumbo a las elecciones de 2024. La letra de la melodía es completamente diferente a la versión original “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade en colaboración con Los Ángeles Azules.

¿Qué dice la canción de Xóchitl Gálvez?

La melodía se desarrolla en primera persona, por lo que la voz de una mujer describe que México es la tierra donde nació y se siente orgullosa.

La segunda estrofa se centra en Xóchitl Gálvez “Muchas ilusiones para mí, porque Xóchitl Gálvez ya está aquí”.

Prosigue describiendo a la senadora: “Una mujer sencilla y muy capaz, es amigable, franca y sin igual”, dice la estrofa.

Seguido del halago hacia la candidata, la letra menciona el apoyo para ella: “Sé que lo va a lograr porque ella es la mujer que me representa a mí”.

En el coro se menciona lo siguiente: “Mereces más, debes vivir en paz, ni izquierda, ni derecha, ya no más polaridad, ya lo verás, si vas con Xóchitl Gálvez sí que habrá felicidad”.

Los comentarios en uno de los videos difundidos en “X”, donde además aparecen imágenes de la candidata, son los siguientes: “Esta mujer va a ganar”, “Rolón”, “Se rifaron”, “Buen ritmo pero mucha letra”, “Me encantó”, “Es pegajosa, muy buena adaptación”, entre otros.

Cabe destacar que la melodía cuenta con la aprobación de Sony Music.

Ya adaptaron la canción de Los Ángeles Azules, letra de Natalia Lafourcade con autorización de Sony Music.#XochitlGalvezPresidenta2024 pic.twitter.com/L9sbNudP4J — Cecy ® 🍸 (@cecyfernandez) September 7, 2023

Xóchitl reta a Claudia Sheinbaum a debatir

Dado que todo parece indicar que serán dos mujeres quienes se disputen la presidencia de México para el 2024, la senadora Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a debatir.

“Ojalá tengamos muchos (debates), desde ahorita le digo, si quiere el primero la semana que entra, donde diga y la hora que quiera”, mencionó.

Entrevistada a su llegada a la comida de los 300 líderes más influyentes de México, también pidió que “no le echen montón”, refiriéndose a Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que no sea montonero, que de uno en uno, o sea dos juntos contra mí pues no se vale. ¿Qué no tiene confianza en su candidata? Yo si fuera ella le diría ‘quítese, yo puedo solita’”, dijo.

- Con información de Víctor Gamboa

#VIDEO Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a debatir las veces que sean necesarias, pero pidió que “no le echen montón” entre ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Video: @gamboa_arzola pic.twitter.com/fWC5QBXoCQ — El Universal (@El_Universal_Mx) September 7, 2023





