Los 4 Fantásticos: ¿quién es Ralph Ineson, actor que confesó su pasión por el futbol argentino?; presume tatuaje del Sol de Mayo

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para incorporar una de las figuras más emblemáticas de los cómics: Los 4 Fantásticos. La película, dirigida por Matt Shakman —conocido por su trabajo en WandaVision—, representará una nueva etapa para la franquicia, lo cual generó amplio interés desde el anuncio de su elenco.

Los 4 Fantásticos. Foto: YouTube

Entre los nombres destacados se encuentra Pedro Pascal, quien interpretará a Reed Richards. No obstante, uno de los puntos que más ha llamado la atención es la incorporación del actor británico Ralph Ineson como Galactus, el antagonista principal de esta historia.

¿Quién es Ralph Ineson?

Ralph Ineson es un actor británico con una trayectoria consolidada en cine y televisión. Ha participado en producciones de alto perfil como Game of Thrones, donde interpretó a Dagmer Cleftjaw, y en la miniserie Chernobyl, en la que encarnó al general Nikolái Tarakánov. También ha sido parte de largometrajes como The Witch y The Green Knight, en roles que aprovecharon su distintiva voz y su presencia en pantalla.

Marvel Studios lo eligió para interpretar a Galactus, un personaje clave dentro del universo cósmico de los cómics. Galactus no es simplemente un villano; es una fuerza de la naturaleza con una visión filosófica del universo, cuyo poder le permite consumir planetas enteros. La elección de Ineson apunta a una representación más compleja y apegada a los elementos originales del cómic.

El tatuaje del Sol de Mayo y la pasión de Ralph Ineson por el fútbol argentino

Sin embargo, más allá de su faceta profesional, Ralph Ineson ha captado la atención del público argentino por un detalle inesperado: tiene tatuado el Sol de Mayo en su cuerpo. Este símbolo, que forma parte de la bandera y el escudo nacionales de Argentina, fue revelado durante una entrevista reciente en la que el actor compartió el origen de su decisión.

¿GALACTUS TIENE TATUADO EL SOL DE MAYO ARGENTINO?



Escuchen las palabras de Ralph Ineson sobre su tatuaje y el amor por Marcelo Bielsa.



Otra coronación de gloria en #CuatroFantasticos pic.twitter.com/rqSyk2m17b — L Baini 📷✏️ (@Lbaini) July 22, 2025

Tras una entrevista que tuvo para la premiere de la película, Ineson explicó que el tatuaje es un homenaje a su pasión por el fútbol, particularmente por la influencia del entrenador Marcelo Bielsa.

Durante la misma entrevista, realizada junto a la actriz Julia Garner, Ineson mostró el tatuaje y reiteró su respeto por la cultura argentina y por la forma en que el país vive el fútbol, así como por el trabajo y admiració que le tiene a Bielsa, quien ha dirigido a la selección argentina y a clubes como Newell’s Old Boys, Athletic Club de Bilbao y Leeds United.

Como era de esperarse esta declaración no pasó desapercibida entre usuarios en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el gesto del actor, ganándose muestras de agradecimiento y reconocimiento por parte de seguidores del balompié argentino.

