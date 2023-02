¿Logró el éxito? Esto fue de Paco, el vendedor de empanadas de Acapulco

En el 2016, usuarios en redes sociales viralizaron a un adolescente que tenía una particular forma de vender empanadas. Lo que llamaba la atención es que a su corta edad desarrolló una habilidad innata para las ventas.

De hecho, ese mismo año dos de los hombres más ricos y exitosos del país: Carlos Slim y Arturo Elías Ayud, le ofrecieron una beca para sus estudios.

No obstante, la fama que alcanzó gracias a los internautas lo animaron a abrir un canal en YouTube, y a pesar de que la cuenta se mantiene inactiva; tiene 150 mil suscriptores.

¿Qué fue de Paco, el vendedor de empanadas?

Francisco Orihuela Ramírez, quien es oriundo de Acapulco, Guerrero, comenzó a trabajar desde una corta edad. Alcanzó la fama a los 14 o 15 años, pero probablemente trabajó vendiendo sus empanadas desde antes, lo que le permitió crear una forma de venta sorprendente.

Recientemente se viralizó un video en TikTok en el que un usuario lo grabó mientras seguía vendiendo sus famosas empanadas, pero esta vez de una forma que no fue del agrado de muchos.

Y es que lo que un día fue una forma “emprendedora” de abordar a los clientes, se transformaría en una un tanto ofensiva, pues hizo comentarios que se consideraron como fuera de lugar.

“La orden de empanadas cuesta 100 pesos, todos tenemos esa cantidad, hasta yo. A no ser que tengan un dolor de éstos (señala su codo), a mí me daría pena grabar al de las empanadas y no comprarle”

Algunos comentarios fueron: “En pocas palabras les dijo si no traen 100 pesos a qué salen de vacaciones”, “Ya no es lo mismo, no es la misma magia de cuando era solo un niño”, “Todo se acaba igual la fama”.

Aunque el metraje fue subido en febrero del presente año, por la ropa que utiliza Francisco Orihuela pareciera que se grabó en septiembre, pues llevaba puesto un moño acorde a las fiestas patrias.



¿Famoso en TikTok?

Fue en el 2022 que varios usuarios subieron videos de Francisco vendiendo sus empanadas, solamente que se ve con la apariencia de un joven. Incluso en algunos sale con barba y bigote.

Un joven con la cuenta @Isakmuoz, subió una reseña en enero de 2023 de las famosas empanadas que cuestan 100 pesos la orden de tres. Mostró sus ingredientes y dijo que no están mal, pero esperaba algo mejor.

Lo que realmente hacía comprarlas era la experiencia de venta.

“¿De qué sabores quieren chicos? hay: jamón con queso, queso con jamón y las combinadas”, bromeó Orihuela mientras vendía.

Asimismo, aclaró que no esperaba que con su opinión le dejaran de comprar a Francisco, pues realmente tiene un gran talento para las ventas.



