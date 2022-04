Llega Lenny Kravitz a la CDMX y con él, los memes

El cantante Lenny Kravitz se encuentra en México y las redes sociales explotaron en memes con esta visita internacional.

Sin dar mayores detalles sobre su visita, el intérprete de Are You Gonna Go My Way publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de él caminando por inmediaciones del Metro Mixcoac, por lo que los cibernautas hicieron uso de los editores de fotos y utilizaron la imagen de Kravitz para llevarlo a diversos lugares emblemáticos de México.

El Metro, transporte que la mayoría de chilangos utiliza para viajar, no podría faltar en los memes que le hicieron a Lenny Kravitz. Así se vería esperando a que llegara el tren en la estación Pantitlán.

Directo a la casa @LennyKravitz que ya te tengo listas tus quesadillas con queso. pic.twitter.com/QmbyBabTfa — Dra. Sepia (@daphnella) April 20, 2022

Y así viajando en la concurrida Línea 2.



Pues dicen que Lenny Kravitz va camino a la transmisión de #TatatiuEnConvoy, deja de negarlo @Tatatiu !!! — Ru. (@RubsRamone) April 20, 2022

Estando en territorio mexicano, la visita obligada a la Basílica de Guadalupe no podría faltar.

Para complementar su estilo, la ropa de pacas es imprescindible en su armario.



Las altas temperaturas en la Ciudad ameritan una buena bebida y Lenny Kravitz lo sabe, por eso recurrió a las ya conocidas "licuachelas" en Tepito.



Grande Lenny Kravitz, ya le cayó a las licuachelas La Barby de Tepis. Se antoja con este calorón. pic.twitter.com/4448D0PA85 — Gus Pineda (@gus_negrete) April 20, 2022

Todavía alcanzó la clásica bolsa de mandado que dan a los fieles clientes de los negocios a inicios de año.



La Panadería Sandy, orgullosa patrocinadora de Lenny Kravitz, domicilio conocido, Col. Pensil, México Distrito Federal. pic.twitter.com/tm8wlLD5xa — Aldo (@aldo3G5) April 20, 2022

