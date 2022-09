Lanzan primer tráiler de "The Last of Us", serie de HBO basada en videojuego de PlayStation

La plataforma HBO Max reveló el primer adelanto de la nueva serie "The Last of Us", basada en la saga de videojuegos de PlayStation.

Por medio de Twitter, la plataforma de streaming dio a conocer cómo lucirán los nuevos personajes y ciertos villanos.

En el adelanto, podemos observar a Joel, interpretado por Pedro Pascal, quien junto a Ellie, realizado por Bella Ramsey, atravesarán por diferentes obstáculos a lo largo de la serie.

Cabe mencionar que, en el tráiler, se puede escuchar una canción del género country, algo que caracteriza al videojuego.

Finalmente, se aprecia el primer vistazo de un "chasqueador", quien es una persona infectada por un virus mutante.



Ante este hecho, usuarios de redes sociales reaccionaron al respecto:

"¿Estamos ante el primer producto Live Action fiel a su videojuego? Yo creo que sí", "Tan bueno que me dieron ganas de seguir escribiendo sobre el tema", "Bueno, habrá que jugar de nuevo el juego antes que arranque la serie", "Con esto mis ganas de ver la serie aumenta".

