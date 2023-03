Lance Reddick: Las series y películas que estuvo antes de John Wick

Hace unas horas se dio a conocer el fallecimiento del actor estadounidense, Lance Reddick. Según informaron fuentes policiales al medio TMZ, el cuerpo del famoso fue hallado por las autoridades sin signos vitales en su residencia de Los Ángeles, California.

Su muerte fue repentina, pues a sus 60 años aparentaba gozar de buena salud; medios locales apuntan que se trató de causas naturales. Tan sólo dos días antes, es decir, el 15 de marzo publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se le ve cantando una pequeña frase. Además, el día de ayer posteó una foto junto a sus perros en su cuenta de instagram.



Entre las películas para las que actuó antes de participar como el personaje de Charon para la franquicia de "John Wick", están: “Otro día para matar”, “Equipo de búsqueda”, "Godzilla vs. Kong", “The way of war”, “One Night in Miami”, por mencionar algunas.



Más de 100 proyectos audiovisuales de Lance Reddick

Reddick participó en más de 100 proyectos audiovisuales, entre los que destacan también las series de televisión "Bosch" (2014-2021) con su papel de Irvin Irving en más de 60 episodios, o "Fringe" (2008-2013), en donde dio vida al agente Phillip Broyles en 90 capítulos.

Otro de los trabajos emblemáticos de su carrera fue el del detective Johnny Basil de la serie "Oz" (2000) de HBO y como Cedric Daniels en "The Wire".

Más recientemente, Reddick participó en la serie de televisión basada en el videojuego homónimo "Resident Evil" (2022), dio voz a personajes de animación de programas como "Farzar" (2022) o "Paradise PD" (2020) y encarnó al padre de Batman, Thomas Wayne, en el podcast "Batman Unburied" (2022).

Reddick también tenía previsto formar parte de la película derivada de "John Wick", "Ballerina", actualmente en producción y protagonizada por Ana de Armas.

Además, había participado en proyectos pendientes de estreno, como "Shirley", de John Ridley, o "White Men Can't Jump", de Calmatic.



Con información de EFE

