Cuarto Domingo de Adviento: ¿qué vela de la Corona se prende este 21 de diciembre?

El tiempo de Adviento es un periodo de preparación espiritual que invita a la reflexión, la espera y la esperanza ante la llegada de la Navidad.

A lo largo de estos cuatro domingos, la corona de Adviento se convierte en un elemento importante que acompaña a las familias, ayudándolas a vivir este camino de manera consciente y significativa. Cada vela de Adviento encendida marca un paso más cercano al nacimiento de Jesús y recuerda valores fundamentales para la vida cristiana.

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva

En este contexto, el cuarto domingo de Adviento tiene un significado especial, ya que anuncia que la celebración del nacimiento de Cristo está muy próxima.

¿Qué vela de la Corona se prende este 21 de diciembre?

El cuarto domingo de Adviento posee un significado especial, ya que anuncia la cercanía inmediata de la Navidad. Esta celebración marca el final del tiempo de espera y prepara a los fieles para vivir con mayor profundidad el nacimiento de Cristo.

Aunque la tradición es que las velas sean moradas, rosa y blanca, pueden ser de cualquier color. Foto: Canva

Este domingo 21 de diciembre se enciende la última vela de la corona de Adviento, conocida tradicionalmente como la Vela del Ángel. Generalmente de color morado, aunque en algunas tradiciones puede ser blanca, su luz simboliza que la celebración del nacimiento de Cristo está muy próxima. Este gesto recuerda la llegada de la luz al mundo en la persona de Jesús, el Salvador esperado.

¿Qué es una Corona de Adviento?

La Corona de Adviento, más allá de su valor decorativo, es un símbolo cristiano cargado de significado. Su uso se remonta a 1839 en Europa, donde comenzó a emplearse como parte de la preparación para la celebración del nacimiento de Jesús.

La Corona de Adviento puede variar en presentación, pero su elemento principal son las velas. Foto: Pixabay

El término Adviento proviene del latín adventus, que significa “llegada”, y hace referencia a la espera del Salvador, una espera que invita a la meditación y a la reflexión personal.

