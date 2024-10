La tentadora fruta que regula la flora intestinal y mejora el ánimo, según expertos en nutrición

Los alimentos como las verduras, carnes blancas, frutos secos, hortalizas, frutas, pescados, cereales integrales, huevos, aceite de oliva, legumbres y lácteos componen una alimentación saludable, de acuerdo al Hospital Clínic Barcelona (España).

En torno a la alimentación, el cuidado de la flora intestinal debe ser una prioridad ya que en esta se elaboran las vitaminas como el biotín y la vitamina K, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos). En esta viven bacteria y otros organismos que ayudan a digerir las comidas.

Una fruta para cuidar la digestión

Desde el Ministerio de Salud de Tucumán (Argentina) advierten que un ser humano sin flora intestinal no tiene un sistema inmunitario óptimo, no está protegido contra infecciones o agentes externos y por ende es fundamental no perder la misma. Ante esto, la recomendación principal es mantener una dieta equilibrada con alimentos que aporten nutrientes que el organismo necesita.

Los expertos de la salud recomiendan el consumo de frutas y verduras que ayuden a depurar el cuerpo. En este marco, la uva se destaca por su contenido de hidratos de carbono, potasio, fitonutrientes del tipo del resveratrol y flavonoides, fibra, magnesio y vitamina B6, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España).

Incluir a las uvas entre los alimentos que consumimos a diario es muy beneficioso para nuestra salud, sobre todo si de la flora intestinal se trata. Esta fruta, por su contenido nutricional, ayuda a controlar el colesterol, aporta efectos depurativos y diuréticos que colaboran con la regulación de la flora intestinal. Además, colabora en la prevención de enfermedades cardiovasculares y la diabetes, de acuerdo a datos difundidos por la Clínica Baviera (España).

Al respecto, la nutricionista Paula Martín Clares hace hincapié en el alto contenido de fibra y de antioxidantes de esta fruta ya que ofrecen un efecto saciante y depurativo, además de equilibrar la flora intestinal.