Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico” habló en entrevista con el periodista José Luis Montenegro sobre su aprehensión, la relación con distintos capos mexicanos e incluso dio su punto de vista sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, quien recientemente fue hallado culpable de distintos cargos por un jurado en Estados Unidos.

En la entrevista, que está disponible en el canal de YouTube del periodista, “La Reina del Pacífico” asegura que Genaro García Luna era un corrupto, asesino y secuestrador, aunque no aclaró si el “Mayo” Zambada o “El Chapo Guzmán” le dieron algún tipo de soborno al exsecretario de Seguridad.



“Lo escuché en la prensa… Me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador”, indicó con una sonrisa en el rostro mientras respondía las preguntas sobre García Luna.

Respecto al mote de “La Reina del Pacífico”, Sandra Ávila Beltrán compartió que le fue atribuido durante el sexenio de Felipe Calderón, específicamente durante su captura, pues en su circulo cercano todas las personas se dirigían a ella como Sandra.

“Cuando Felipe Calderón hace la orden de aprehensión y otorga por una situación, que ya le he comentado, donde yo no tenía nada que ver. De ahí cuando se me gira una orden de aprehensión, se me gira con ese nombre”, detalló.

Aseguró que la versión que circuló sobre su captura en la zona de Polanco en febrero de 2007, en Ciudad de México, fue una mentira. Y detalló que cuando fue detenida se hallaba en un restaurante en San Jerónimo donde se había reunido con un hombre al que le había prestado dinero para emprender un taller en Metepec de árboles de la vida.

“A mí me detienen en el Vips de la bandera en San Jerónimo, iba saliendo de un desayuno, no estaba en ninguna estética, ni en Polanco. No estaba en ninguna estética (…) Estaba con unas personas desayunando y cuando salgo me percato que hay una camioneta con gente, inmediatamente pensé que era, que el que me citó, me citó para que me detuviera, son cosas que tienen que pasar”, detalló.

“El señor quería que le metiera droga, pero ¿cómo crees?, todo mundo cree que yo soy droga… pero no, no, no y de ahí fue mi molestia con él, le pedí que me regresara mi inversión y para no hacerlo, el señor lo que hace es entregarme al Gobierno”, agregó.



La Reina del Pacífico no niega ni confirma amistad con el “Mayo” Zambada

Al ser cuestionada sobre su círculo cercano, Sandra Ávila Beltrán dio respuestas evasivas sobre su supuesta amistad con el “Mayo Zambada”.

Respecto a una fotografía en la que apareció cerca de Ismael Zambada García “El Mayo” comentó que “no es que yo diga no son mis amigos o sí son mis amigos, la situación en el país es cada día más incómoda”.

Además, reflexionó sobre la visión que se tiene del narco en México y el mundo y aseguró que, como otros giros, se trata de un negocio o un comercio.

“Es que no le echen toda la culpa al narco, ¿quién les dice que son malos? No son malos, hay gente buena y gente mala, pero donde quiera, en empresarios, políticos… en todos lados y no generalicen al narco como algo malo”.



¿Cuál fue su relación con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero?

Al ser cuestionada sobre Miguel Ángel Félix Gallardo, su tío, consideró que se trata de una gran persona y un hombre muy inteligente, que le gustaría que estuviera en arraigo domiciliario, “si algo tenía que pagar, ya lo pagó”.

“Uno no tiene que participar y no es que te tengas que enterar, escuchas las noticias y hay muchas versiones”, respondió respecto al asesinato del agente de la DEA, Enrique Salazar Camarena.

Al preguntarle sobre su relación con Rafael Caro Quintero aseguró que se trata de “una gran persona, una persona muy humana, ayudaba mucho a la gente, a su pueblo, a su gente”.

“No somos ni buenos para todos, ni malos para todos. Tal vez para mucha gente sea una mala persona, pero para muchísima gente sobre todo Sinaloa, Jalisco, incluso aquí en Jalisco, él es una persona muy querida, y puros comentarios buenos he escuchado de él”, agregó.

Sandra Ávila explicó que no necesariamente por convivir con estos capos de renombre estaba enterada de lo que hacían de forma ilícita: "sus negocios y vida privada no te la comentan".

