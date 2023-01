"La Mars" presume los 58 libros que leyó, internautas no le creen y se burlan

La Mars utilizó su cuenta de Instagram para presumir los 58 libros que leyó durante 2022 y su publicación se viralizó, pero no por la cantidad de lecturas sino porque los usuarios de redes sociales no le creyeron.

En la publicación que ya suma más de 14 mil “Me Gusta”, Marcela Aguirre, conocida como La Mars comenta que uno de sus retos del año fue hacer de la lectura un hábito, por lo que este 2023 es momento de buscar nuevos proyectos como escribir.

Lee también Las polémicas de "La Mars"

“No me había tomado esta foto porque andaba de viaje, pero aquí está mi torre de libros leídos. Este año no empecé con ninguna meta en mente, sólo quería disfrutar de mis lecturas y ver qué pasaba. Pasó que leí 58 libros y estoy muy feliz”, escribió en su cuenta de Instagram.

La Mars, quien se hizo famosa por sus críticas al sistema educativo del país, también publicó cada uno de los títulos que leyó este año”.

“Feliz de que el amor que tengo por la literatura sea el motor por el que tomo un libro todos los días y quizás ahora sea momento de buscar otros retos (escribir, por ejemplo)”, agregó.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación y criticaron a Marcela: “se salvan como 7 libros buenos, los demás… mejor no digo nada. De favor, no escribas nada”, “vivir de encuerarse y creer que dizque leer al azar va a sustituir una preparación verdadera. Felicidades”, “esos libros se ven nuevos como que no tienen ni una hijeadita”, ¿Por qué si lees tanto haces contenidos tan manos? Simple duda”, son algunos de los comentarios que se leen en sus redes sociales.

Lee también "La Mars" contra Derbez y Adela Micha

El mismo conteo lo había compartido en 2021 cuando compartió que había leído 52 libros y celebró la apertura de una cuenta especial para compartir sus gustos en literatura.

En aquel momento lanzó una dinámica para regalar un libro a cinco personas.



¿Cuáles son los libros que leyó La Mars en 2022?

1. Who moved my cheese?

2. A game of chess and other stories

3. Kafka on the shore

4. The bell jar

5. Slaughterhouse 5

6. My annihilation

7. Toast

8. The house in the cerulean sea

9. The vegetarian

10. The Handmaids Tale

11. The testament of Jessie Lamb

12. Desire

13. Frida Kahlo diario Retrato Íntimo

14. People we meet on vacation

15. The fatal eggs

16. Misery

17. How to kill your family

18. Carrie

19. Sirens of titan

20. The murder of Roger ackroyd

21. Pnin

22. When we were orphans

23. El infierno más temido

24. The book thief

25. The catcher in the rye

26. On writing

27. Educated

28. Ham on rye

29. Earthlings

30. Emma y las otras señoras del narco

31. In cold blood

32. El club de los psicópatas

33. Panenka

34. Convenience store woman

35. Ensayo sobre la ceguera

36. The Institute

37. Cien años de soledad

38. Crime and Punishment

39. Before the coffee gets cold

40. Páradais

41. Breakfast at Tiffany’s

42. La insoportable levedad del ser

43. Temporada de huracanes

44. Falsa liebre

45. Lisistrata

46. Teoría de la novela

47. The promise

48. A dolls house

49. Edipo Rey

50. Mother Night

51. El monstruo pentápodo

52. El rastro

53. Maldita entre todas las mujeres

54. The death of Bunny Munro

55. Invitation to a beheading

56. In praise of the stepmother

57. Casas vacías

58. Aquí no es Miami

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal