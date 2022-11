La "influencer" trans Nikita Dragun fue encarcelada en una prisión para hombres

Nikita Dragun, una influencer de belleza transgénero, fue arrestada este lunes 7 de noviembre en Florida y forzada a ingresar a la unidad para hombres de la cárcel, a pesar de que ella es una mujer legalmente.

Dragun, de 26 años, fue arrestada en The Goodtime Hotel en Miami Beach por cargos de alteración del orden y agresión menor a un oficial de policía, según la declaración jurada del arresto que obtuvo el medio americano ‘Usa Today’.

Según este documento, la influencer estaba causando disturbios y desordenando el establecimiento; además, caminaba desnuda por el área de la piscina del hotel. En su momento el personal del hotel le informó que ese comportamiento no estaba permitido, pero ella no alteró su conducta e, incluso, le arrojó agua a un miembro del personal.

Cuando llegaron los oficiales a la habitación de Dragun le advirtieron que debía detenerse y abandonar la propiedad.

“El acusado cerró la puerta a los agentes y, al poco tiempo, la abrió de nuevo y le dijo al guardia de seguridad: '¿Quieres más?' y procedió a balancear una botella de agua abierta, haciendo que el agua golpeara y se derramra tanto sobre el guardia de seguridad, el Sr. Bazile, como sobre el oficial González”, se lee en la declaración jurada.

Nikita Dragun is one of the most well known trans women in the world; if this can happen to her, it can happen to any of us.

Trans women are women and belong in women’s spaces.

This is absolutely horrific and should be considered cruel and unusual punishment. pic.twitter.com/jHJgwlRug4

— Samantha Lux (@_samanthalux) November 9, 2022