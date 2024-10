“La Barbie de Tepito” revela que teme por su vida tras asesinato de sus tíos; “quiero seguir viva”

Hace poco más de un año, Adrián Mendoza y Diana Odeli Rodríguez fueron víctimas de un ataque armado en la colonia Aragón Inguarán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras este trágico suceso, la influencer Amairany Shezit, mejor conocida como "La Barbie de Tepito", reveló en una entrevista para el programa de YouTube "El Chisme TV México" que decidió cerrar definitivamente el establecimiento "Dolls Drinks", que tenía cons sus tíos en la Ciudad de México, ya que teme por su vida.

“Yo no quisiera continuar con este proyecto sin mis tíos y porque yo quiero seguir mi vida, no quiero que en algún momento pase otra cosa. Yo me cuido mucho siempre, de las envidias y todo, a donde salgo llego con seguridad porque me gusta estar protegida, no me gusta estar sola”, expresó.

Asimismo, la joven mencionó con lágrimas en los ojos lo difícil que ha sido enfrentar la pérdida de sus familiares, pues expresó que, aparte de haberles arrebatado la vida, este hecho también acabó con los proyectos a futuro que tenían para el negocio de licuachelas, una propuesta que consistía en servir cervezas preparadas en vasos de licuadora de diversos colores, y que se había vuelto popular en la capital.

"Para mí fue muy difícil este proceso (...) teníamos muchos proyectos. Eso paso en mayo, en octubre iba a venir Peso Pluma a nuestro negocio (...) nuestra primer sucursal iba a ser en Acapulco, Guerrero, en la costera. Ya teníamos todo planeado, ya teníamos el lugar", contó.

Aunado a ello, agregó que a pesar de los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores, quienes le han pedido que continúe con el negocio, Amairany fue contundente al afirmar que no volverá a abrir el local, pues aunque "Dolls Drinks" había alcanzado notoriedad y generaba ingresos significativos, el temor por su seguridad ha prevalecido sobre cualquier éxito financiero.

"Hasta la fecha muchos me han dicho: "Barbie extrañamos Dolls", "Barbie era nuestro lugar seguro". Mucha gente me dice que lo abra, pero si supieran lo difícil que es, no es fácil continuar con esto. Hay mucha envidia", dijo.

¿Quién es Amairany Shezit, la "inspiración" del negocio de licuachelas?

La Barbie de Tepito fue una figura clave en la popularización de las licuachelas, un negocio que rápidamente ganó fama en la Ciudad de México. Su imagen se convirtió en la principal estrategia publicitaria del establecimiento original, que comenzó bajo el nombre de "Barbie Drinks". No obstante, debido al surgimiento de negocios similares, el nombre fue modificado para adaptarse al competitivo mercado.

"Me la paso en Dolls" La canción que "Barbie" grabó para las licuachelas de Tepito. Foto: Captura de YouTube

Además de haber sido la cara de este negocio, también ha incursionado en la música. El 21 de abril de 2023 lanzó la canción "Me la paso en dolls", donde colabora con otros artistas del barrio, como Royer de Tepito y J-Fly, con la producción de Alan Marcos.

Sin embargo, no solo se ha destacado en el ámbito comercial y musical, sino también como influencer. En Instagram, cuenta con más de 118 mil seguidores, aunque actualmente su perfil se mantiene privado.

En noviembre de 2023, ella y otras seis personas fueron detenidas bajo cargos de posesión de armas de fuego, disparos y resistencia a la autoridad. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez de control a cargo del caso decidió dejarlos en libertad, al considerar que su detención no había sido legal.

DETIENEN a LA BARBIE de TEPITO

Es Amairany Gómez

Barbie Shezit

Barbie de las Licuachelas

Agentes de @SSC_CDMX la detuvieron en @TuAlcaldiaGAM

Iba con amig@s en una camioneta en la q llevaban a un hombre con una herida en la cabeza.

Tenían una pistola.

Está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/hx7ReXMJUh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2023

