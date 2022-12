Kirstie Alley. Esta es la escena de la comedia ‘Cheers’ con la que la recuerdan

La comedia ‘Cheers’ dejó varias escenas icónicas durante las ocho temporadas que entretuvo a los televidentes. Entre los personajes inolvidables de la serie estaba Rebecca Howe, interpretada por Kirstie Alley.

Entre las escenas más recordadas está el momento en que la fallecida actriz Kirstie Alley mantuvo dentro de su boca un cigarrillo encendido para una de las escenas con Sam Malone, interpretado por el actor Ted Danson.

En la escena que ha sido recordada por usuarios de internet como tributo a la fallecida actriz se observa el momento en que Rebecca Howe saca de su boca un cigarrillo encendido y comienza a fumarlo en el escritorio donde se desempeñaba como manager del bar ‘Cheers’.

Lee también: Kirstie Alley y la Cienciología, así es la iglesia a la que pertenecía la actriz

When I think of Kirstie Alley on Cheers, one scene I think about is this one where she kept a lit cigarette inside her mouth. #kirstiealley pic.twitter.com/2ZitszJ9Y4

— Carson Clark (@carsonclark) December 6, 2022