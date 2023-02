Joven quiere sorprender a su novia en el aeropuerto, pero la descubre con el amante

Un joven se volvió viral luego de descubrir que en verdad él no era el novio, sino el "amante" luego de que su supuesta pareja corrió a los brazos de otro joven cuando llegó al aeropuerto.

Él sabía que su chica llegaba y quería darle una sorpresa recibiéndola pese a que le habría asegurado que no iría. Sin embargo, la sorpresa se la llevó él mismo.

Tal como se ve en el video, el joven esperaba por ella en la sala. Mientras los pasajeros iban saliendo le llamó la atención la pancarta de un chico que estaba frente a él. En una cartulina verde decía, con letras muy grandes, por cierto, “bienvenida Azul. Te amo”. Eso fue lo primero que lo llevó a sospechar.

Su amigo, intentaba darle calma. En el video de TikTok hasta se lo escucha decir que tal vez se trate de una mera coincidencia y hasta lo alienta a pensar que tal vez haya venido otra mujer con el nombre Azul en el mismo vuelo. Todo se vino abajo cuando efectivamente su novia salió corriendo hacia los brazos del joven con la cartulina verde.

La chica salió con el muchacho tomado de la mano. Apenas cruza la puerta, la enganchan y se vino el enfrentamiento. Es que quien grabó el video terminó dándose cuenta de que en realidad todo este tiempo él había sido el amante, aunque sin saberlo. La reacción de los usuarios no tardó en llegar y entre las dos partes del video ya superaron los 21 millones de reproducciones.



“Sigue con tu vida ¿No te da vergüenza? Ya lo conoces, sabes que es mi novio. Ya no te amo. Vine a terminarte. Entiende que ya no quiero estar contigo”, señala la chica en el video. “Tocayo, me paso algo similar y duele, porque te esfuerzas por alguien que no valora, pero ánimo y bendiciones”, le dijo un usuario al protagonista de esta historia viral.