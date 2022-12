Joven mandó un último video a su familia antes de morir atrapada por la nieve en EU

Las bajas temperaturas a causa de la tormenta invernal han cobrado la vida de por lo menos 37 personas en Estados Unidos, de acuerdo con Mark Poloncarz exentrenador de hockey y funcionario del condado de Erie, Nueva York.

Por medio de su cuenta de Twitter, también informó que de las 37 muertes, 29 ocurrieron en la ciudad de Buffalo, siete en los suburbios y una se desconoce. Asimismo, ofreció sus condolencias a los familiares de quienes han perdido la vida por esta situación.



Of the 37 deaths, 29 were in the City of Buffalo, 7 were in the suburbs and 1 is unknown.

There are multiple unidentified bodies at this point.

I offer my very deepest sympathies and condolences to all who have lost a loved one from this terrible Blizzard. 2/2

