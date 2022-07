Joven le donó riñón a su novio y él le fue infiel tan pronto se recuperó

Seguramente, usted ha hecho algo que otras personas consideraron ‘loco’ por amor. Sin embargo, Colleen Le, una mujer de 30 años, fue más allá y le donó un órgano a su pareja. Lastimosamente, las cosas no resultaron como ella esperaba.

Así lo compartió en su cuenta en la red social TikTok. Allí explicó que su ex siempre tendrá un “pedazo de ella”, a modo de broma, debido a que le donó un riñón.

Cuando la relación comenzó en el 2015, el joven ya sufría de una enfermedad renal crónica que había afectado su riñón, por lo que Colleen decidió hacerse las pruebas necesarias para saber si podía ser su donante.

Para 2016, la decisión ya estaba tomada y la operación tomó lugar durante el mes de mayo, según le comentó la mujer a la revista ‘People’.

Sin embargo, siete meses después del procedimiento, su pareja le confesó haberle sido infiel en un viaje que realizó con sus amigos.

Después de esto, Colleen decidió perdonarlo, pero la relación ya no era la misma y peleaban constantemente.

Tres meses después volvieron a tener un argumento con respecto a la infidelidad en el que su pareja le dijo, según lo que ella recuerda: “Si Dios quiere que estemos juntos, nos volverá a juntar”, antes de ponerle un fin a la relación.

Desde entonces y tras hacer las paces con lo sucedido, la mujer ha compartido su experiencia en varios videos de TikTok que se han vuelto virales, por lo que ya cuenta con más de 60 mil seguidores en la plataforma.

Según lo que le comentó a ‘People’, Coleen no se siente mal por haber hecho la donación: “No te puedes arrepentir de salvar la vida de alguien. Sigo orgullosa de mí misma por haberle dado una segunda oportunidad para su vida”.

Desde entonces, la mujer también comentó que su expareja no se ha vuelto a contactar con ella, por lo que no sabe cuál es la reacción a sus videos.





