La aplicación Instagram de Meta reporta fallas este miércoles 8 de marzo. Los usuarios han presentado problemas para cargar o actualizar su “feed”, así como para iniciar sesión.

De acuerdo con Downdetector, portal especializado que permite a los usuarios reportar fallas en distintas aplicaciones de redes sociales, buscadores y juegos en streaming.

Allí los usuarios han reportado algunos problemas con la app, así como en el sitio web de la aplicación.

Las fallas se habrían registrado a partir de las 19:55 horas y al momento aún se reportan algunas afectaciones.

Instagram es la aplicación para subir fotografías y videos que se comparten a través de la red social con los usuarios suscritos.

Como es habitual, los usuarios de Instagram acudieron a redes sociales como Twitter para alertar por las fallas en Instagram, lo que detonó una serie de memes bajo el hashtag #InstagramDown.

