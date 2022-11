Increpan a Fernández Noroña por comprar en City Market y así responde en redes

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, fue captado en video al interior de una tienda de autoservicio City Market mientras otros clientes del establecimiento le preguntaban por qué se encontraba al interior del mismo. En el material se observa al legislador revisar su celular y contesta a quienes lo increpan "¿qué tiene?", lo cual ha generado diversas reacciones en redes sociales.

"¿No que de la 4T? ¿No que todos nos debemos a la pobreza franciscana? (...) Hoy @fernandeznorona comprando en city market, y sí, no tendría nada de malo, si todos los @mexicanos tuviéramos los mismos derechos. Doble moral", se lee en la publicación en Twitter de @kryespitia que contiene el video.



Ante lo anterior, varios cibernautas han cuestionado a la persona que grabó el video, mediante comentarios como "¿Si compras en City Market eres rico o cómo? ¿Está prohibido a menos que cumplas con cierto poder adquisitivo? ¿Quién polariza a quién?", y "clasismo y no otra cosa la que manifiestan".

Otros han establecido una diferencia entre la austeridad de la 4T y la vida personal de los trabajadores públicos, con opiniones como "la austeridad republicana se aplica a los recursos que pertenecen al pueblo, el diputado fue a hacer compras con SU dinero, no con dinero público", y "yo soy maestra de escuela pública y a veces compro en el City Market; vivo de mi sueldo y yo compro donde quiero".

Por otro lado, algunos sugirieron que el diputado recibiría dinero para asistir a tiendas como esta: "El problema no es no tener los mismos derechos, sino la misma economía. Nosotros no recibimos moches para comprar en City Market. @lopezobrador_, alecciona bien a tus súbditos porque no te hacen caso", escribió un usuario.

"Acomplejados", los llama Fernández Noroña

Ante ello, el mismo Fernández Noroña publicó una respuesta, donde afirma que "Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. ¡Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir! Abur".



Varios de sus seguidores expresaron que comparten su opinión, aunque también se puede hallar comentarios como "tú tienes todo el derecho de comprar donde gustes; el problema es que se dicen ser tan austeros, tan sencillos que critican a quienes llevan una vida sin limitaciones".

Hasta el momento, el video compartido en Twitter suma más de 17 mil reproducciones.

