Herly, políticos y celebridades se solidarizan con usuarios; critican a Ticketmaster por boletos de Bad Bunny

Luego de que se registrara un caos afuera del Estadio Azteca, debido a problemas con los boletos de Ticketmaster para ingresar al concierto de Bad Bunny, influencers, políticos y celebridades reaccionaron al respecto.

La influencer Herly exigió una respuesta por parte de a la compañía.

"Cámara @ticketmaster_me no te hagas como que no escuchas, dale una respuesta a toda la gente que hoy no pudo ver a su artista", se lee en el tuit.

Camara @Ticketmaster_Me no te hagas como que no escuchas, DALE UNA RESPUESTA A TODA LA GENTE QUE HOY NO PUDO VER A SU ARTISTA. — Herly RG (@herly_rg) December 10, 2022



Asimismo, el creador de contenido, Alan Estrada, criticó a la empresa.

Ya podemos decir que @Ticketmaster_Me es una mafia? — Alan Estrada (@alan_estrada) December 10, 2022



De igual manera, la especialista en tecnología, Aura López, pido a Ticketmaster que se responsabilice y den la cara.

Leo comentarios de burla hacia la gente que se quedó fuera del #Azteca sin ver a #badbunnycdmx porque “reguetón”. No se trata del género. Pudo ser Metallica, Grupo Firme o Taylor Swift. Se trata de que @Ticketmaster_Me @EstadioAzteca se responsabilicen y den la cara por #fraude — Aura López (@Aura_) December 10, 2022



Por su parte, la senadora morenista, Citlalli Hernández, invitó a "hablar en serio de cómo combatir las prácticas desleales y el abuso de Ticketmaster".

Es hora de hablar en serio de cómo combatir las prácticas desleales y el abuso de @Ticketmaster_Me. Vamos a legislar al respecto. Es totalmente injusto y perverso lo que esta empresa le hizo a los asistentes al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca; no es la primera vez. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 10, 2022



Finalmente, el conductor René Franco dijo que la empresa tendría "mucho trabajo".

Ya se armó el desmadre en el @EstadioAzteca con #BadBunny. @Ticketmaster_Me va a tener mucho trabajo explicando cómo fueron clonados los boletos. — RENE FRANCO (@ReneFranco) December 10, 2022

