¿Harto del franelero que se adueño de tu calle? Denuncia así

Hace apenas unos dias, EL UNIVERSAL denunció a una banda de franeleros que amenaza a los automovilistas que acuden al mercado San Juan, en la alcaldía Cuauhtémoc, a que pagen 50 pesos por estacionarse en la vía pública. Sin embargo, esta es una situación que se repite en diversas zonas de la CDMX y desde hace años.

Ese día, con teléfono celular en mano, una bolsa mariconera colgada a su cuello, chaleco reflejante fluorescente y una cara llena de ira —ante varios transeúntes que optaron por omitir la trifulca y un organillero que no dejó de hacer música—, un sujeto amedrentó y amenazó, a gritos, con enviarle “a la banda” a un hombre de la tercera edad que se negó a pagarle 50 pesos para poder estacionar su Chevrolet Meriva en la calle Ernesto Pugibet, a unos 50 metros del mercado de San Juan en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante la negativa del hombre y después de haber notado la presencia de un par de reporteros de EL UNIVERSAL, a quienes también amenazó, el franelero realizó una llamada telefónica y pidió a su interlocutor que mejor le enviara “a los patrulleros”. Sin embargo, uno de los colaboradores de este medio de comunicación ya se había comunicado al 911 para solicitar el apoyo de la autoridad.

Al notar la llamada que se escuchó desde el altavoz de un teléfono celular, el sujeto furioso caminó por uno de los linderos de la Plaza San Juan y huyó hacia la calle Aranda, al tiempo que la víctima, con cierto semblante de miedo, prefirió retirarse por temor a que le sucediera algo.

“Me dijo que me quitara de aquí porque si no me va a mandar quién sabe a quién, es vía pública, un área común me quiere cobrar 50 pesos, siempre es lo mismo con ellos […] yo no quiero problemas, la autoridad no hace nada”, expresó el hombre agredido antes de retirarse en su coche.



Pasaron no más de cinco minutos cuando sonó la sirena de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del cuadrante Alameda Central, en la entrada a la Torre de Teléfonos de México. Sus tripulantes hicieron contacto con el denunciante, y después de escuchar la concatenación comentaron que, al no haberse presentado “agresiones físicas ni amenazas de muerte”, no podían proceder contra el “viene viene”, y se retiraron, no sin antes invitar a los comunicadores a leer el “Código Civil”.

Detienen a franelero que EL UNIVERSAL evidenció

Sin embargo, poco después de la publicación de la nota en EL UNIVERSAL, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a franelero que amedrentaba a los conductores por negarse a pagar la cuota que exigía, tras hacerse viral un video en redes sociales de EL UNIVERSAL.

El sujeto fue detenido por abusar de los conductores que buscaban un lugar de estacionamiento, García Harfuch, por medio de su cuenta de Twitter pidió a las personas afectadas denunciarlo en caso de reconocer al franelero.

En su tuit, el jefe de la policía escribió: "El día de hoy compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a esta persona por diversos abusos a personas que buscaban estacionarse en lugares permitidos, por favor si lo reconocen ayúdenos a denunciar."

Denuncia al franelero así

En caso de que haya sido parte de las personas extorsionadas por el franelero del mercado San Juan o de cualquier otro, aquí te decimos cómo denunicar. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene el teléfono 5533-5533 para reportar a estos sujetos.

"Se han detectado a alrededor de 3 mil franeleros en la CDMX, cobran cuotas que van de $20 hasta $200 pesos", señaló el organismo, que tiene abierta la denuncia las 24 horas del día para los ciudadanos.



