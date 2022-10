"Garabatea amenazas de muerte"; J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, reacciona a video de drag en baños mixtos de la UNAM

J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, reaccionó al video difundido en TikTok, en donde una drag pasea por los baños mixtos de la facultad de filosofía de la UNAM, con frases pintadas en todo el sanitario en apoyo a la comunidad LGBT, ante ello, la escritora dijo: "El lado derecho de la historia garabatea amenazas de muerte y violación".

Por medio de Twitter, Rowling señaló que la violencia masculina contra la mujer en México se encuentra entre las más altas del mundo.

"El lado derecho de la historia garabatea amenazas de muerte y violación dentro del baño de una estudiante en México. La violencia masculina contra la mujer en México se encuentra entre las más altas del mundo", se lee en el tuit.

Lee también: UNAM denuncia vandalismo sobre mural de David Alfaro Siqueiros en Rectoría

The right side of history scrawls death and rape threats inside a female students' bathroom in Mexico. Male violence against women in Mexico is among the highest in the world.https://t.co/JnI0lj6WrP https://t.co/0nm2KPj2xm

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 24, 2022