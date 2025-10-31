Fundación del Dr. Simi: tres décadas de apoyo solidario en México, Estados Unidos y Colombia

Desde hace tres décadas, Fundación del Dr. Simi ha transformado la vida de millones de personas en México. A través de diferentes servicios, comunidades y acciones, la institución de Farmacias Similares ha actuado para mejorar las condiciones de la población. Proyectos como Colonias Simi muestran el compromiso hecho a lo largo de los años. ¿Quieres conocer más de sus proyectos? Entérate de sus logros en 30 años.

Cuidado y apoyo integral

Con una labor constante y comprometida, la organización opera bajo cinco líneas de acción: alimentación, salud, educación, medioambiente y deporte. Estos pilares reflejan su misión de mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

Actualmente, la fundación cuenta con 30 sedes en México y brinda beneficios a más de dos millones de personas al año, extendiendo su apoyo a Estados Unidos y Colombia. El trabajo integral ofrecido incluye desde atención médica y psicológica hasta programas de desarrollo comunitario que promueven el bienestar físico, emocional y social.

30 años solidarios con las causas

El compromiso de Fundación del Dr. Simi va más allá de la asistencia directa. A lo largo de su historia, ha fomentado el voluntariado ambiental, la entrega de despensas y la instalación de multiejercitadores en espacios públicos. Así, ha impulsado la participación ciudadana y el fortalecimiento de entornos comunitarios.

Foto: Cortesía Farmacias Similares

Además, cada año donan más de tres mil toneladas de alimentos y más de 60 mil medicamentos, brindando apoyo inmediato a familias que enfrentan condiciones económicas difíciles.

Por otro lado, promueven la rehabilitación física de especialidad con clínicas físicas de recuperación. Enfocado para personas con discapacidad, la fundación cuenta con seis Centros de Rehabilitación para Personas Con Discapacidad Víctor González Dr. Simi, de los 10 que planea abrir en este 2025.

Estas acciones solidarias reflejan una visión integral de la ayuda humanitaria. No solo alivianan necesidades urgentes, sino también fortalecen la esperanza y la dignidad de quienes más lo necesitan.

Foto: Cortesía Farmacias Similares

Respetando el mundo que habitamos

Farmacias Similares, es consciente del impacto ambiental que las empresas generan con mayor frecuencia. Debido a lo anterior, impulsa el programa “Cero Emisiones”, en coordinación con Fundación del Dr. Simi, una iniciativa de reconversión verde enfocada en reducir la huella ecológica de sus procesos.

Entre las acciones implementadas destacan la sustitución de bolsas plásticas de un solo uso por envoltorios reciclables, la instalación gradual de celdas solares en sucursales, el uso de plásticos biodegradables para el embalaje de medicamentos. También han colocado contenedores para medicamentos caducos y separación de residuos inorgánicos.

El Grupo Por Un País Mejor, al que pertenece la Fundación, reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Este enfoque demuestra que la salud del planeta es también parte esencial de nuestro bienestar.

Colonias Simi: ayudando al derecho de la vivienda digna

Uno de los proyectos más destacados de esta institución es la creación de las Colonias Simi, comunidades diseñadas para ofrecer viviendas dignas y asequibles a familias mexicanas. Hasta la fecha, se han desarrollado cuatro colonias ubicadas en Ecatepec (Estado de México), Mérida (Yucatán), Guadalupe (Nuevo León) y Zapopan (Jalisco).

Foto: Cortesía Farmacias Similares

Próximamente, se sumarán dos nuevas colonias, una en Torreón, Coahuila, que será 100% autosustentable, y otra en Bogotá, Colombia, la primera sede internacional de este proyecto. Con estos planes, la Fundación refuerza su visión de que toda persona tiene derecho a un hogar digno y seguro.

Fundación del Dr. Simi: 30 años de cuidado integral

A lo largo de tres décadas, Fundación del Dr. Simi ha demostrado que el cambio social se construye paso a paso, con empatía, compromiso y constancia. Sus programas en salud, alimentación, educación y vivienda se han convertido en un referente nacional e internacional.

Foto: Cortesía Farmacias Similares

Fundación del Dr. Simi reafirma su compromiso con la solidaridad y la salud accesible. Estos valores han guiado su crecimiento y consolidación como una de las organizaciones sociales más activas del país.

