FOTOS: ¿Un OVNI? Captan extraño objeto luminoso sobrevolando Valle de Chalco

Tras la declaración de naves extraterrestres y restos no humanos resguardados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, decenas de aficionados y ufólogos revivieron teorías sobre la existencia de OVNIS.

El avistamiento de objetos no identificados no es nada nuevo, aunque cada vez que sale a relucir algún material gráfico, como evidencia, logra atraer la atención de internautas.

Prueba de lo anterior fue una serie de fotografías que habrían sido captadas en el Estado de México. Lo insólito de las imágenes dio de qué hablar en redes sociales, donde decenas de personas se sumaron a la discusión.

El objeto luminoso desató una ola de teorías. Foto: Twitter

Leer también ¡Directo en la infancia! Te decimos dónde consultar los libros de texto de tu generación

Reportan supuesto avistamiento OVNI en Valle de Chalco

Por medio de Twitter comenzaron a circular fotografías del supuesto OVNI, el cual habría sido visto el pasado martes en Valle de Chalco. Aunque otros reportes indicaban que era sobre la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a Ixtapaluca, Ciudad de México.

Las imágenes fueron tomadas sobre la vialidad, en ellas se aprecia al extraño objeto iluminando el cielo. De acuerdo con las publicaciones, el material fue capturado al filo de las 22:00 horas.

De acuerdo con los testimonios, el presunto OVNI no fue visto por las personas que se encontraban transitando el lugar, tan solo unos pocos se detuvieron a intentar descifrar qué era lo que estaba pasando.

Presunto avistamiento OVNI en Valle de Chalco. Foto: Twitter

Las imágenes dividieron posturas en redes sociales, pues algunas personas aseguraron que bien podría ser una nave extraterrestre y pidieron a Jaime Maussan explicar el material gráfico.

En contraste, hubo quienes se abstuvieron de emitir una conclusión a falta de evidencia.

Lo que sí es un hecho es que este tipo de fotografías adquieren mayor relevancia en internet tras las declaraciones de David Grusch sobre los “fenómenos aéreos no identificados” ante el Congreso de EE.UU.

El presunto OVNI causó furor en internet. Foto: Twitter

Leer también ¿Hablaron de más? Tiziano Ferro y artistas que sentenciaron su carrera con polémicas declaraciones

¿Cuál es la diferencia entre OVNI y UAP?

Durante las últimas décadas ha sido común escuchar que este tipo de fenómenos reciben el nombre de Objetos Voladores No Identificados, o bien, OVNIS. Incluso, hay quienes suelen utilizar dichas siglas como sinónimo de alíen, marciano o extraterrestre.

No obstante, en la actualidad las instituciones especializadas ya no se refieren a ellos así. El Departamento de Defensa modificó el nombre por el de UAP, es decir, Unidentified Aerial Phenomena, o “fenómenos aéreos no identificados” (FANI) por su traducción al español.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh