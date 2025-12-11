"Folletos y Ofertas": Ahorro inteligente para la temporada de fin de año

Con la llegada de la temporada de fin de año, EL UNIVERSAL refuerza su compromiso con los lectores ofreciendo una herramienta digital imprescindible para quienes planean compras inteligentes: su nueva sección “Folletos y Ofertas”. Esta plataforma reúne los mejores descuentos, promociones y catálogos de tiendas de todo el país, permitiendo a los consumidores ahorrar tiempo y dinero al consultar, comparar y elegir productos con ofertas vigentes en un solo lugar.

Esta nueva sección fue desarrollada en colaboración con Publitas, una empresa neerlandesa pionera en la creación de plataformas de folletos digitales interactivos que transforman la manera en que las personas descubren y comparan productos en línea. Gracias a esta alianza tecnológica, EL UNIVERSAL ofrece una experiencia de navegación moderna, dinámica y accesible desde cualquier dispositivo, ya sea móvil o computadora, lo que facilita la consulta de los folletos de las principales tiendas del país.

Durante las fiestas decembrinas, cuando muchos consumidores buscan regalos, productos para el hogar, tecnología, ropa y artículos de temporada, esta plataforma se convierte en una ventaja clave. En lugar de visitar múltiples sitios web o tiendas físicas, los usuarios pueden consultar todos los folletos de supermercados, tiendas departamentales, clubes de precio y comercios especializados en un solo portal centralizado, con información confiable y actualizada.

Foto: canva

La sección incluye promociones de las principales cadenas comerciales del país, como Walmart, Chedraui, Soriana, Sam’s Club, Costco, Home Depot, Office Depot, entre muchas otras. Los usuarios pueden encontrar ofertas en categorías que van desde alimentos y despensa hasta electrónicos y juguetes, ampliando las posibilidades de encontrar descuentos exclusivos y variados.

Uno de los beneficios clave es la capacidad de comparar precios entre diferentes tiendas en el mismo día, una función especialmente útil durante eventos como el Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday y otras ofertas previas a Navidad y Año Nuevo. Esto permite detectar los descuentos más altos y planificar las compras de manera más estratégica.

Además, "Folletos y Ofertas" permite verificar la vigencia de cada promoción, asegurando que los usuarios siempre tengan acceso a la información más actualizada y no pierdan oportunidades de ahorro. Las tiendas actualizan constantemente sus folletos digitales para garantizar que las promociones sean las más recientes.

En un contexto donde las compras navideñas representan una parte importante del gasto anual de las familias mexicanas, EL UNIVERSAL ofrece este recurso, combinando tecnología, información confiable y utilidad práctica. Así, los lectores no solo se mantienen al tanto de lo que sucede en el mundo, sino que también pueden hacer rendir mejor su dinero durante la temporada más activa del comercio. Aquí puedes descubrirlo.