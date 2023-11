Florencia Guillot pone fin a polémica: “quiero pedir una disculpa si dañé o perjudiqué a alguien”

La polémica por “grooming” a raíz del último episodio de su podcast “Vete a Triunfar”, hizo eco en la influencer Florencia Guillot, quien compartió sus pensamientos sobre el tema en un una serie de historias en su cuenta de Instagram, con lo que dio “cierre” al tema.

“Para mí este ya es el cierre de este tema, porque me queda claro que hay algunas personas que no se les haga suficiente y que quieran o estén esperando más sobre el tema. Más de mi parte, más explicaciones, más información, pero quiero ser super clara que éste para mí ya es el cierre, es lo que me nació decirles”.

Conmovida, casi a punto de las lágrimas, Florencia dijo que los hechos de los últimos días marcaron un antes y un después en su carrera como creadora de contenido. Y aseguró que su intención nunca ha sido hacer daño a nadie.

“El objetivo nunca ha sido dañar a nadie, al contrario, siempre, pues mi objetivo, ha sido tratar de transmitirles algo positivo y créanme que yo no soy la misma Florencia de 2020 que empezó a hacer contenido”.

Florencia Guillot fue acusada de monetizar con el tema del grooming. Foto: YouTube

Lee también Florencia Guillot responde a polémica por "grooming" en Instagram: "sigo en proceso de deconstrucción"

Florencia Guillot pide disculpa y agradece comentarios de apoyo

Ante las emociones que se hicieron evidentes, la influencer aseguró que no se trata de una estrategia de marketing para convertirse en víctima y agradeció a aquellas personas que han confiado en ella y han dado su testimonio en su podcast.

“Les quiero decir y les quiero ofrecer una disculpa si con mi último episodio de “Vete a Triunfar” dañé o perjudiqué a alguien directamente”, y aclaró que no fue su intención, por lo que “cómo se tornaron las cosas, me ha dolido bastante, no era lo que yo quería",

Aunque sí dijo que los comentarios que recibió a raíz de la última entrega de su podcast “le duelen mucho”, y marcan un detonante en su carrera y aquellas críticas que llegaron desde el respeto, las tomará para crecimiento.

“Muchas gracias a las personas que me dieron palabras de apoyo, y a aquellas personas que me dieron su opinión bajo el respeto, en una crítica constructiva, lo tomo muy en cuenta. Y yo sé que cómo creadora de contenido hay muchas cosas en las que puedo seguir mejorando y tengo que mejorar”.

Tunden a influencer Florencia Guillot en TikTok por episodio que promueve supuesto grooming y pederastia

Aunque aclaró que recibió malos comentarios por lo que decidió bloquear algunas cuentas: "no tengo por qué esconderlo, he bloqueado muchas cuentas. Yo siempre voy a estar abierta a retroalimentación y línea constructiva, bajo la línea del respeto. Sí hubo mensajes y comentarios de mucho odio”.

Antes de cerrar con el tema, Florencia Guillot aprovechó para agradecer a las personas que han decidido participar en su podcast y contar sus historias.

No dejo de pensar que a Florencia Guillot le pareció súper fácil poner este título en la thumbnail cuando vive en un país que tiene SERIOS problemas de pedofilia y abuso infantil. Además de que todo el podcast se la pasó alabando una relación entre una menor de edad y un adulto. pic.twitter.com/5vYpDJMoc2 — ana c pámanes (@tothelakes_13) November 9, 2023

¿Por qué acusan a la influencer Florencia Guillot de romantizar el "grooming"?

En el último episodio de su podcast "Vete a Triunfar", la influencer tuvo como invitados a una pareja de creadores de contenido que se lleva 17 años de diferencia de edad, quienes le contaron cómo fue qué se conocieron y a qué edad.

En el episodio la joven Pau Florencia comentó que cuando ella iba en secundaria, su pareja Mauricio Cuevas ya estaba trabajando “como godín”. Mientras que él quiso omitir el dato de la edad.

Él me lleva 14 años de diferencia. Yo iba en secundaria cuando empezó la “química” entre nosotros.😳



pic.twitter.com/40yOE1xUeW — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) November 9, 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal