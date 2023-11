Florencia Guillot responde a polémica por "grooming" en Instagram: "sigo en proceso de deconstrucción"

La comunidad de la belleza y de YouTube se encuentra en medio del escándalo, ello se debe al último episodio de “Vete A Triunfar”, podcast de Florencia Guillot, quien fue acusada de promover grooming y pederastia.

En el capítulo 51, la creadora de contenido realizó una entrevista a Paulina Florencia y su esposo Mauricio Cuevas Ampudia en la que presentó su historia de amor como un “caso exitoso”.

Florencia Guillot. Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram

Sin embargo, la pareja reveló algunos detalles de su vida, por ejemplo que se conocieron cuando Paulina era menor de edad, que pusieron a los tres influencers en el ojo del huracán.

Al momento, ninguna de las youtubers se había pronunciado sobre la polémica que desató indignación en redes sociales. Fue durante la tarde del sábado que Guillot ofreció una disculpa a sus fans por medio de Instagram.

¿Qué dijo Florencia Guillot sobre polémica con Paulina Florencia?

Mediante un comunicado, Guillot aseguró entender los motivos por los que la información contenida en el podcast junto a The Urban Beauty y Cuevas Ampudia causaron el descontento de sus fans.

“Hola Guerreros, siempre me han inspirado a crear y si hoy hago lo que hago es por ustedes. Me siento plena cuando puedo hacerlos felices o cuando me permiten aportarles algo positivo con mi contenido, desde un tutorial de maquillaje, una perritragedia, hasta un episodio de VAT (podcast)”, se lee en la InstaStory.

“En este camino en el que muchos de ustedes me han acompañado, siempre me ha sumado tomar su crítica constructiva. Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que cuestionan. Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo y siempre buscando ser mi mejor versión para ustedes”, agregó.

Florencia Guillot indicó que está consciente del alcance que tiene en sus plataformas, pues tan sólo en YouTube cuenta con un canal de 663 mil suscriptores, y en Instagram más de 924 mil seguidores.

“Siempre estaré agradecida con quienes me comparten su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas y la responsabilidad que eso conlleva”, agregó.

Finalmente, Guillot destacó que, para darle vuelta de hoja a este momento, seguirá generando videos en los próximos días.

¿Quiénes son Paulina Florencia y Mauricio Cuevas Ampudia?

Paulina Florencia es una maquillista profesional MUA que comenzó su trayectoria como asistente para distintas editoriales. Tras descubrir sus dotes para la belleza, colaboró con publicaciones como las revistas Glamour y Harper's Bazar.

Más tarde se dedicó de lleno a la creación de contenido en YouTube, donde formó una comunidad de “beauty addicts”, como suele llamar a sus fans. Ahí compartía videos de skincare, tutoriales de maquillaje, así como experiencias en el trabajo.

En abril de 2022 publicó el “Tag de la boda”, donde reveló cómo comenzó su relación con Cuevas Ampudia, aunque en ese momento las declaraciones pasaron desapercibidas entre su comunidad.

Pese a que su esposo no suele participar con ella en los videos, ocasionalmente se ha mostrado frente a la cámara para compartir un poco sobre su vida personal. Gracias a ello se sabe que es director de finanzas y CEO en BeGroup, además de especialista en marketing.





foh