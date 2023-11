MrBeast construye 100 pozos de agua potable en África y desata debate en Internet

MrBeast ha construido 100 pozos de agua potable en África y el video donde documenta la hazaña se ha viralizado en redes sociales, lo que además ha generado un debate en redes sociales y críticas tanto al youtuber como a los gobiernos de Kenia y organizaciones como la ONU.

El video que se publicó en su canal de YouTube el pasado 4 de noviembre ya supera las 76 millones de visualizaciones en YouTube. Allí muestra a Jimmy Donaldson viajando por ciudades como Kenia, Nairiri, Zimbabue, Toroplongon, Uganda, Somalia y Camerún con su equipo para lograr construir los 100 pozos de agua potable.

El youtuber documentó cómo en algunas de las comunidades de los lugares antes mencionados, niños viven en condiciones insalubres al tener que beber agua de ríos o pozos contaminados, por lo que la mortalidad es alta. Además de que algunos de ellos tienen que hacer un largo recorrido para llegar hasta la fuente de abastecimiento.

Además de los pozos de agua potable, en algunas comunidades MrBeast entregó mobiliario escolar como: mesas, proyectores, pizarrones y computadoras e incluso bicicletas y balones de futbol para que los niños se entretengan.

¿Qué opina MrBeast sobre las críticas que recibió su video de la construcción de pozos?

Tras la publicación del video en su canal, el youtuber escribió un mensaje en “X”, antes conocido como Twitter, en el que al parecer se anticipaba a los comentarios que recibiría en Ineternet. Allí mismo detalló que el proyecto le tomó ocho meses.

“Ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo”, se lee en el mensaje publicado el pasado 4 de noviembre.

MrBeast responde a críticas por construcción de pozos de agua potable. / Foto: Captura de pantalla "X".

Y es que de acuerdo con la cadena CNN, algunos activistas africanos compararon las acciones del youtuber con las que el gobierno de países como Kenia, tendría que haber realizado. Mientras que un periodista señaló como “vergonzozo” que un youtuber haya viajado en avión para hacer una gira benéfica y realizar tareas que los impuestos deberían haber pagado.

En los comentarios que se pueden leer en el video de YouTube, los usuarios muestran su gratitud a las acciones del youtuber.

¿En qué consiste el proyecto de pozos de agua en África de MrBeast?

En la página web MrBeast Philantrophy, el youtuber indicó que su proyecto ha logrado más de 14 mil 703 donaciones, que han involucrado 398 mil 451 dólares donados.

Allí detalla que los 100 pozos de agua construidos ayudarán a 300 a 500 mil personas de Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue, aunque alrededor de dos millones de personas de todo el mundo no tienen agua.

Allí deja la opción a las corporaciones y civiles que quieran sumarse al proyecto.

