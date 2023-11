Compra iPhone de más de 28 mil pesos en Mercado Libre y le mandan caja con plastilina

Un usuario decidió comprar un iPhone de última generación por Mercado Libre, pero en la caja llegó todo menos el modelo que pidió.

La historia que se viralizó en “X”, antes conocido como Twitter, fue denunciada por el usuario @Nupcioalesdliz, en una publicación que ya supera los 7 mil “Me Gusta” y más de 2 mil “reposteos”.

El usuario detalló que su nombre es Alberto y el pasado 4 de noviembre decidió comprar un iPhone 15 Pro Max de 256Gb a través de Mercado Libre, por un costo de 28 mil 990 pesos.

El paquete con la caja llegó el domingo, día en que decidió abrirlo, pero lejos de que el celular de última generación estuviera dentro del empaque, la caja estaba rellena de plastilina naranja.

“Así como lo ven, recibí una caja rellena de plastilina, la caja estaba sellada, el paquete y bolsa en buen estado no parecen manipulados o que hayan sido repartidores, pareciera que la caja la metieron ya sin teléfono”, escribió y recordó que en Mercado Libre existe una política de protección al comprador.

El usuario @Nupcialesdliz denunció que compró un iPhone de más de 28 mil pesos en Mercado libre y le llegó una caja con plastilina. / Foto: Tomada de X.

Según él mismo detalló, su compra quedó registrada bajo el número #2000006818079590, por lo que presentó un reclamo.

Denuncia a Mercado Libre por cerrar su caso pese a fraude en compra

En la misma red social, Alberto, identificado en “X”, como @Nupcialesdliz, comentó que a menos de 24 horas de que inició su reclamación, Mercado Libre decidió cerrar su caso y tomó la decisión de no regresarle los 28 mil 990 pesos que había pagado por el iPhone 15 Pro Max de 256 GB ni proteger su compra o hacer una investigación.

Allí explicó que el argumento de la marca fue que ya lo había protegido en una ocasión 5 años atrás, por una compra que hizo, en la que recibió una caja vacía y unos pañuelos desechables.

“Por lo cual abrí un reclamo que era el paso a seguir, en menos de 24 hrs mercado libre cerro mi caso y tomo la decisión de no regresarme mi dinero o en su caso proteger mis compra y hacer la investigación… Argumentando que ya me había protegido 1 vez y fue hace 5 años en un producto que me llego con caja vacía y unos Kleenex. El valor no superaba los 500 pesos y ese es su argumento para no investigar o asumir su responsabilidad como empresa y como vendedor (sic)”, se lee.

El usuario @Nupcialesdliz denunció en X que recibió una caja con plastilina, tras pagar más de 28 mil pesos por un iPhone de Última generación.

Hizo un llamado a los usuarios de la plataforma de e-commerce a tener precaución con las compras, sobre todo ante la proximidad de la época decembrina y el Buen Fin.

“Hago pública mi experiencia porque se acerca el buen fin, navidad, año nuevo y reyes… Mi consejo es compren donde puedan ver el producto físicamente o en empresas serias, en @ML_Mexico no se hicieron responsables por lo sucedido y no hay manera de obtener justicia”.

Explicó que ahorró durante un año para autoregalarse el iPhone y terminó “con una mala experiencia, mal sabor de boca, frustrado, molesto y con casi 30 mil pesos menos”.

Compra iPhone de 28 mil pesos y le llega caja con plastilina. / Foto: Twitter @Nupcialesdliz.

Mercado Libre revisa el caso

EL UNIVERSAL hizo contacto con la agencia que representa a Mercado Libre para conocer su postura respecto a la denuncia que se viralizó en redes sociales. A lo que respondió que se encuentra revisando el caso e informarán las actualizaciones que haya.

Usuarios de redes sociales cuestionan fraude en plataforma

La publicación no sólo generó “Me Gusta”, sino distintos comentarios en redes sociales, incluido el empresario y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien hizo burla de lo ocurrido: “Caray es el famoso iPhone plastilina naranja, que suertudo es usted jajaja.”

Mientras que algunos usuarios se cuestionaron que “es raro viviendo de una tienda oficial de Apple en Mercado Libre”, mientras que otros le sugirieron al afectado levantar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor:

“Por lo que leí de full de mercado libre, ellos tenían ese paquete en su bodega. Ellos lo robaron y lo más probable es que el que respondió sepa del caso. Levanta cuántos casos puedas y repórtalos con Prefecto y llama a dónde puedas”.

Caray es el famoso iPhone plastilina naranja, que suertudo es usted jajaja. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 8, 2023

Pese a que la cuenta arrobada por el usuario @ML_Ayuda escribió algunas publicaciones en redes sociales, no respondió a la denuncia de @Nupcialesdliz. Mientras que en la cuenta de @ML_Mexico tampoco se atendió la solicitud.





