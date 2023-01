Exsuegra de Inés Gómez Mont posa en calendario erótico y aclara paradero de la conductora

Tita Bravo, exsuegra de la presentadora de televisión Inés Gómez-Mont que está prófuga de la justicia, mencionó que hasta ahora no sabe nada del paradero de su exnuera y sus nietos que son trillizos, y aseguró que la exconductora de Ventaneando no está en México.

La mamá de Javier Díaz Bravo, exesposo de Inés Gómez Mont, declaró que tanto ella como su familia están “sacados de onda” porque “pasa el tiempo y no pasa nada”.

“Esperando a ver a qué horas porque creo la Interpol anda en Marte o Júpiter”. expresó.

Al ser cuestionada en la presentación del calendario de la actriz trans Himmel si ha sido amenazada, Tita Bravo reveló que ha tenido “coincidencias”.

“Me persiguen, de hecho han estado, personalmente, espiándome. Claro (que los manda ella, Inés Gómez-Mont) quién más, obvio”, señaló la socialité.

El abogado de la señora Bravo, Marco Chávez, indicó que Inés Gómez-Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, pueden reaparecer ante el delito de fraude por el que se les señala, pero “de que existe un delito, existe un delito, independientemente de que no tengan prisión preventiva oficiosa”.

“Existe una estrategia jurídica que puede cambiar. Ella como abuela puede solicitar la guardia y custodia, y convivencia por los nietos, independientemente de los papás, es un derecho humano que tienen los menores; el interés superior del menor es que convivan con el padre, la madre, los abuelos e inclusive con los tíos”, dijo el abogado.

“No los han podido encontrar los de Interpol, pero en el caso de los menores es un punto y aparte, es una cuestión especial; el otro es un delito y se les está buscando por un delito, pero no a los menores sino a los adultos”, precisó el abogado de Tita Bravo, quien mencionó el Gómez-Mont podría perder la guardia y custodia de sus hijos “e inclusive la patria potestad”.

Tras los festejos decembrinos, la señora Tita Bravo pidió que al matrimonio Álvarez-Gómez-Mont “se les ilumine la cabecita” y “pongan los pies en la tierra” para llegar a un acuerdo: “A estar en paz porque ya es muy desgastante”.

Agregó que no odia a la exconductora de Cuéntamelo Ya!, pero que “ella empezó con la guerra y pues a mí sí, cuando me buscan, me encuentran”.

Tita Bravo posa en calendario erótico

La exsuegra de Inés Gómez-Mont posó para el calendario erótico-ejecutivo 2023 de la actriz y conductora de televisión trans Himmel y reveló que no tuvo problemas para quitarse la ropa.

La socialité aparece en el mes de agosto con medias de red y estola de plumas, mientras Himmel se encuentra desnuda en el piso.

Sin revelar nombres, Tita Bravo confesó que salió dos con hijos de expresidentes de México.