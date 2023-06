Experto advierte que ola de calor es "una probadita" del calentamiento global

La ola de calor que se vive en todo México ha dejado una cifra hasta el momento de 6 muertos y 176 casos de deshidratación, por lo que algunas personas comienzan a cuidarse para evitar cualquier tipo de problemas.

Tan solo en la Ciudad de México, se prevé que la temperatura llegué de 30 a 35 grados.

Sin embargo, de acuerdo con un artículo de la Gaceta UNAM, un especialista dijo que la ola de calor es solo “una probadita” de los efectos que está dejando el calentamiento global.

¿Por qué la ola de calor se relaciona con el calentamiento global?

De acuerdo con Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), la ola de calor se debe a varios factores:

“El cambio climático global aporta a las temperaturas extremas que en el último siglo se han vuelto más probables e intensas”.

El universitario señaló que no sólo han aumentado las probabilidades de eventos muy calientes, sino también ha pasado algo parecido con las precipitaciones: “La mayor parte del incremento (del calor) se debe al cambio climático antropogénico, que viene de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el cual tiene un vida media en la atmósfera muy larga, que no se ha podido determinar todavía; sin embargo, va entre 50 y 300 años, por lo que, si no logramos bajar sus emisiones, se quedará guardado y continuará ocasionando efectos en el clima por un periodo muy largo”.

Finalmente, el investigador explicó que “lo que estamos viendo es una probadita de cómo se puede poner en las próximas décadas, porque en cuanto a cambio climático global, lo que sabemos es que en los próximos 10 o 15 años no tendremos control básicamente de qué es lo que pueda pasar, pues aunque mitiguemos hoy mismo, los próximos lustros ya están determinados en gran medida por las emisiones que ya pusimos en los años anteriores; por tanto, por la inercia del sistema climático junto con la humana, de la sociedad, la economía, las emisiones, nos espera un panorama muy complicado”.







