Cada vez que realizamos un viaje centramos nuestra preocupación en aspectos como el hotel en donde nos hospedaremos, la ropa que llevamos y el dinero con el que contamos, entre otros. Sin embargo, muy pocas veces prestamos atención a ciertas situaciones que podrían empañarnos nuestras vacaciones.

Ropa en el hotel. Fuente: Freepik

La salud es un tema fundamental, sea que realicemos un viaje o no. Es por eso que mantener ciertos cuidados es fundamental, sea donde sea. Al respecto, hoy te contaremos cuál es la razón por la que no debes guardar ropa en los cajones del hotel este verano. El fundamento a esa pregunta se desprende de los consejos de una dermatóloga que no deberías olvidar.

La ropa y el hotel

El tema que une la ropa que llevamos durante un viaje y el hotel elegido para hospedarnos es la posibilidad de que existan chinches. Por tal motivo, es que se recomienda evitar guardar la ropa en los cajones al llegar a la habitación designada ya que en estos espacios, al igual que en las camas, puede haber una infección de este tipo de parásitos.

Al respecto, la dermatóloga Hannah Kopelman ofrece, como recomendación, la mejor manera de cuidar nuestra salud al llegar a un hotel y enfrentarnos al momento de tener que guardar nuestra ropa. La especialista explica que lo ideal es meterla dentro de bolsas de plástico para luego guardarlas en los cajones o percheros de nuestro hospedaje.

Kopelman remarca que, si bien las chinches no representan un riesgo grave para nuestra salud, evitar sus picaduras hará que nuestro viaje sea en verdad placentero. En este mismo punto recomienda que, al retornar a nuestro hogar lavemos de inmediato la ropa que llevamos de viaje y lo hagamos a alta temperatura. De esa manera nos aseguraremos de eliminar cualquier chinche que se haya metido en nuestra ropa.

Finalmente, en cuanto a la maleta que utilizamos, la dermatóloga señala que si no podemos lavarla de inmediato lo ideal será dejarla cerrada por unas dos semanas. De este modo, las chinches no podrán sobrevivir y se secarán.