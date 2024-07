"Eres nuestro Aquaman": Usuarios reaccionan a la eliminación del surfista mexicano, Alan Cleland

Este 29 de julio, tras haber pasado a octavos de final, el surfista mexicano, Alan Cleland, quedó eliminado, al caer mientras competía contra el francés Joan Duru, finalizando con un puntaje de 15.17 para Cleland y 18.13 para su rival.

Con tales cifras, terminó el sueño olímpico para el surfista de 22 años, el cual se robó el corazón de muchos mexicanos al hacer historia, pues fue la primera vez que México compitió en unos Juegos Olímpicos en dicha categoría.

Demostrando su dominio sobre las olas, Cleland, quien anteriormente fue campeón en el 2023 del ISA World Surfing Games en El Salvador, ganó gran reconocimiento a nivel nacional.

Alan Cleland ataca una de las olas en su participación en París 2024. FOTO: AP

Usuarios en redes sociales reaccionan a la eliminación del surfista mexicano

Durante la justa veraniega, el desempeño del mexicano causó gran admiración entre los internautas, quienes lo siguieron durante la transmisión de todas sus competencias y celebraron con gran emoción cada que calificaba a las siguientes rondas, hasta llegar a los octavos de final.

Así que tras su eliminación, usuarios en redes sociales, reconocieron la gran participación del colimense en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiendo su nombre en tendencia y compartiendo memes en su honor

“Te quiero mucho Alan Cleland, me hiciste conocer y emocionarme por un deporte que nunca me había generado interés y te retiras con la segunda mejor puntuación de todo lo que va del día”, “yo que ni sé nadar viendo a Alan Cleland: “Ahhh perro, tomó esa ola como el mismísimo Aquaman”, “se fue el Aquaman de Colima, el bendecido de Tláloc, el rey de las olas”, "Alan Cleland no pasó pero se ganó nuestros corazones, además hizo historia en ser el PRIMER SURFISTA MEXICANO en participar en los Juegos Olímpicos, es un chingón", " tqm Alan, lo hiciste excelente, eres digno de estar ahí"; esos fueron algunos de los comentarios con los que los mexicanos se despidieron la participación de Cleland en París 2024.

