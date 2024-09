Epigmenio Ibarra responde a críticas tras cuestionar a reportera gaseada en el Senado: "están enloquecidos"

El productor Epigmenio Ibarra Almada contestó a las críticas en redes sociales tras decirle a la reportera Miriam Moreno que “no la han gaseado lo suficiente”, durante el programa del periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“Están enloquecidos y queriendo quemarme en leña verde porque le dije a una reportera que se notaba que no la habían gaseado lo suficiente. Si hubiera padecido antes los efectos del gas lacrimógeno sabría que son muy agudos y muy distintos a los de polvo de extintor”, escribió Epigmenio Ibarra en su cuenta de X.

Están enloquecidos y queriendo quemarme en leña verde porque le dije a una reportera que se notaba que no la habían gaseado lo suficiente. Si hubiera padecido antes los efectos del gas lacrimógeno sabría que son muy agudos y muy distintos a los de polvo de extintor. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 25, 2024

Esta mañana, la reportera señaló que había sido gaseada durante la protesta dentro del Senado de la República el pasado 10 de septiembre, a lo que el productor la cuestionó y le dijo que no era gas lacrimógeno.

“Es evidente que no saben distinguir entre los efectos de un polvo de extintor y los que provoca -irritación insoportable de ojos y piel, arcadas de vómito y ardor en la garganta- el gas lacrimógeno. Hablan a la ligera no solo porque no los han gaseado antes sino porque sesgan la información…”, dijo en otra publicación.

Es evidente que no saben distinguir entre los efectos de un polvo de extintor y los que provoca -irritación insoportable de ojos y piel, arcadas de vómito y ardor en la garganta- el gas lacrimógeno. Hablan a la ligera no solo porque no los han gaseado antes sino porque sesgan la… — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 25, 2024

Comentario de Epigmenio Ibarra desata críticas en redes sociales

La discusión entre el productor y la reportera provocó diversas reacciones en la red social X; la mayoría, muestra apoyo a Miriam Moreno y critican el comentario de Epigmenio Ibarra. Como fue la publicación de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro:

"No te han gaseado lo suficiente" Mi solidaridad contigo Miriam Moreno. En un país que sufre de tanta violencia, se sigue atacando a las mujeres de esta manera sin que haya consecuencias. #NiUnaMás”, escribió.

"No te han gaseado lo suficiente"

Mi solidaridad contigo #MiriamMoreno

En un país que sufre de tanta violencia, se sigue atacando a las mujeres de esta manera sin que haya consecuencias. #NiUnaMás @CiroGomezL pic.twitter.com/w32oHUIC9T — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) September 25, 2024

El colectivo feminista Brujas del Mar también publicó un posicionamiento al respecto, en donde cuestionan la represión que viven las mujeres durante las marchas en contra de la violencia machista en México.

“Le insiste que le diga si era gas pimienta y nosotras nos preguntamos, ¿el aparato del Estado tiene que usar específicamente gas pimienta contra protestantes para que este lo considere como una acción represiva que atropella el derecho a la libre manifestación? DA IGUAL, el punto es que se hizo uso de gas para disipar la manifestación y si es el mismo que han usado todos los años en el 8M, la Brigada Marabunta pudo confirmar que eran distintos tipos, entre ellos, lacrimógeno”, señaló el colectivo veracruzano.

“No te han gaseado lo suficiente” dice el facho de @epigmenioibarra mientras Miriam Moreno trataba de hablar sobre la represión durante las manifestaciones del Poder Judicial de la Federación, mismas donde ella estuvo presente haciendo su labor como periodista. Y decimos… pic.twitter.com/FMxSpiF0mY — Las brujas del mar (@brujasdelmar) September 25, 2024

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna también reprobó el comentario del productor: “Mi hermandad con la periodista Miriam Moreno, precisamente hoy en el #DiaNaranja no podemos permitir la violencia y misoginia en un medio de comunicación”.

"No te han gaseado lo suficiente" @epigmenioibarra a Miriam Moreno hoy en el noticiero de @CiroGomezL



Mi sororidad con la periodista Miriam Moreno, precisamente hoy en el #DiaNaranja no podemos permitir la violencia y misoginia en un medio de comunicación.



🎥@brujasdelmar pic.twitter.com/7mDEyKqaS7 — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) September 25, 2024

Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego calificó los dichos de Ibarra como “el nuevo humanismo mexicano” y “autoritarismo”: “Decirle a una mujer que 'no te han gaseado lo suficiente', es el nuevo humanismo mexicano. No cabe duda que vamos por el camino correcto al autoritarismo. La pregunta es, ¿Qué sigue, té faltan unas cachetadas para que aprendas a no cuestionar al poder?”, escribió el dueño de grupo Salinas.

No cabe duda que vamos por el camino correcto al autoritarismo. La pregunta es, ¿qué sigue, té faltan unas cachetadas para que aprendas a no cuestionar al poder? pic.twitter.com/wHTmvWVxyn — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 25, 2024

Mientras que el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa compartió el video y describió a Ibarra Almada como “patán, ladrón, que se ha quedado con el dinero que le prestó Bancomext, además del presupuesto de comunicación. Un pigmeo moral. Eso significa pigmenio”.

