El truco viral para limpiar la tostadora que es la sensación, pero esconde un gran peligro; descubre de qué se trata

Las redes sociales están llenas de trucos para facilitar las tareas del hogar, pero no todos son seguros. Recientemente, se hizo viral un método para limpiar la tostadora rápidamente, aunque expertos advierten que puede representar un riesgo serio tanto para el electrodoméstico como para la seguridad del hogar.

¿En qué consiste este truco peligroso?

El truco sugiere rociar el interior de la tostadora con un desengrasante y luego enjuagarla bajo el grifo. Posteriormente, recomienda dejarla secar boca abajo durante dos días o acelerar el proceso con un secador de pelo. Aunque puede parecer una solución efectiva, mojar el interior de una tostadora puede provocar daños en los circuitos eléctricos e incluso aumentar el riesgo de un cortocircuito o incendio si quedan residuos de agua al volver a enchufarla.

¿Por qué no deberías usar este método?

Los fabricantes advierten explícitamente en los manuales de uso que las tostadoras no deben mojarse ni sumergirse en agua. La humedad puede acumularse en zonas internas difíciles de secar completamente, favoreciendo la corrosión y otros problemas eléctricos. Aunque el truco viral afirma que el tiempo de secado es suficiente, no hay garantía de que el aparato esté completamente seco antes de volver a usarlo.

¿Cuál es la forma segura de limpiar una tostadora?

Para limpiar una tostadora correctamente, es fundamental desenchufarla primero y asegurarse de que esté completamente fría antes de manipularla. Se debe retirar la bandeja de migas y limpiarla con un paño seco. Si es necesario, se puede pasar un paño ligeramente húmedo por la superficie exterior, asegurándose de secarlo bien antes de usar el aparato nuevamente.

¿Cómo eliminar migas y suciedad acumulada?

Para limpiar el interior sin riesgos, se recomienda sacudir suavemente la tostadora para que las migas caigan. También se puede usar un cepillo de cerdas suaves y secas para desprender la suciedad atrapada en las ranuras. Nunca se deben introducir objetos metálicos o húmedos, ya que esto podría dañar las resistencias y provocar un accidente.

¿Qué precauciones tomar para evitar problemas con tu tostadora?

Suena obvio, pero debes seguir siempre las indicaciones del fabricante y no dejarse llevar por trucos que prometen soluciones rápidas pero no garantizan seguridad. Limpiar una tostadora de manera incorrecta no solo puede reducir su vida útil, sino que también puede generar riesgos eléctricos en el hogar.