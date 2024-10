El tipo de suplemento que disminuye los niveles de violencia en las personas, según la Universidad de Pensilvania

Muchas personas, además de modificar ciertos hábitos en su alimentación y actividades diarias, deciden sumar suplementos nutricionales con el fin de robustecer su salud, mejorar ciertos aspectos físicos y colaborar con el bienestar mental. Con la debida consulta médica de por medio, estos pueden convertir se en grandes aliados.

Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que los suplementos nutricionales se usan para complementar una dieta saludable y no para reemplazarla. Sus expertos advierten entonces que si la persona está sana, y come una amplia variedad de alimentos, probablemente no necesite de los suplementos.

Un suplemento contra la violencia

Existe una amplia gama de suplementos que se encargan de mantener adecuadamente los niveles de minerales, vitaminas, proteínas, fibras y demás nutrientes que el organismo requiere para su funcionamiento y mantenimiento. Al respecto, hoy destacaremos a los ácidos Omega 3, un tipo de grasa saludable que no es sintetizada de manera natural por el cuerpo, por lo que debe ser obtenida de los alimentos o a través de suplementos, de acuerdo a lo señalado por la Clínica Universidad de los Andes (Chile).

Desde la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) ha compartido los resultados de un estudio que afirma que el consumo de ácidos Omega 3 disminuye los niveles de violencia en las personas. La investigación reveló una reducción del 28% en los niveles de agresividad por lo que el neurocriminólogo Adrian Raine afirma que podría ser “una solución mágica que vaya a resolver por completo el problema de la violencia en la sociedad”.

El estudio indica que los suplementos de Omega 3 mostraron una reducción de la agresión reactiva y de la proactiva. La primera hace referencia a un accionar tras una provocación y la segunda a un comportamiento que se planifica, por lo que, a pesar que desde la Universidad de Pensilvania indica que aún faltan más investigaciones, el efecto desinflamante que el Omega 3 causa en el cerebro de las personas explicaría el fenómeno.

En este marco, más allá de que existen los suplementos nutricionales de Omega 3, resulta interesante conocer en qué alimentos podemos encontrar estas grasas saludables para incluirlas a través de la alimentación. La Clínica Universidad de Navarra (España) nos ofrece la siguiente lista:

Aceite de lino

Aceite de salmón

Semillas de lino

Aceite hígado de bacalao

Semillas de chía

Nueces

Aceite de soja

Caballa

Salmón salvaje

Arenque

Anchoas

Aceite de maíz

Grasa de vacuno

Aceite de olivo

Hígado de vacuno

Atún

Yema de huevo

Pollo de pasto

Aceite de girasol

Pollo convencional

Carne magra vacuna

Pan integral

Harina integral de trigo

Leche de cabra

