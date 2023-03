El filtro de belleza de TikTok que desató la polémica en redes

En las últimas semanas, un filtro de TikTok ha dado qué hablar. La tecnología en cuestión se denomina “Bold Glamour” y ha recorrido casi todos los perfiles de la plataforma china para ser probado. Si bien no es el único, ni el más nuevo, la evolución de este tipo de “capas transformadoras” del aspecto físico ya ha pasado a ser preocupante para muchos usuarios e internautas.

Leer más: TikTok: Le dejan de tarea escribir himno nacional en sopa de letras y lo logra

Los filtros en las redes sociales existen hace bastante tiempo atrás e incluso se pueden encontrar desde los más divertidos e inocentes, hasta los que garantizan un “embellecimiento” total del rostro, agregando maquillaje, pestañas más largas y labios más gruesos, entre otros rasgos.



Yup realtime on mobile, with no (noticable) latency. Very impressive. It even works remarkably well around hair. It reminds me of Giger/Ridley Scott/James Cameron's Alien. Evil, perfected. pic.twitter.com/kkFu0hknDe

— memo akten (@memotv) February 26, 2023