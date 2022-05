Malcolm MacDonald, un hombre de 47 años, vivió una de sus peores pesadillas cuando médicos le diagnosticaron una infección de sangre, la cual, posteriormente, causó que se le cayera su pene.

Un día una pequeña luz de esperanza llegó a su vida. Su médico tratante le contó sobre el 'penis master'. Sin embargo, el miembro debía ser injertado en su brazo, y aunque era por poco tiempo, diferentes retrasos administrativos y una pandemia impidieron que su extremidad volviera de nuevo al lugar indicado.

Este año, después de nueve horas de operación, el hombre volvió a tener su pene en el lugar correcto. Según declaraciones que dio al diario ‘The Sun’, volvió a sentirse un “hombre otra vez".

"Lo primero que hice fue mirar hacia abajo y dije: 'Oh, lo hicieron bien esta vez'. Me siento como un verdadero hombre otra vez", expresó.

En 2010, MacDonald recibió una noticia aterradora sobre una infección perineal, la cual le trajo fuertes consecuencias a su físico. Incluso, más de las que podría imaginar.

En 2014, el miembro de MacDonald se cayó. En las declaraciones que dio al citado diario, el hombre describió el suceso como algo desgarrador.

“Había luchado durante años con una infección en el perineo, pero no tenía idea de lo que podría pasar. Se extendió a los dedos de mis manos y pies y los volvió negros. Cuando vi que mi pene se ponía negro estaba fuera de mí” recordó.

Además, agregó: “Era como una película de terror. Yo estaba en un completo pánico. Sabía en el fondo que se había ido y que iba a perderlo. Entonces, un día, simplemente se cayó al suelo”.

Malcolm MacDonald here is a 45 year old man who lost his Penis to an infection

He is the first person in the world to have a new penis built out of his arm

Soon he'll be having another operation to attach the Penis to the normal area where it should be

THIS IS GROUNDBREAKING!!! pic.twitter.com/saKkBjSm2a

— The_Bearded_Dr_Sina (@the_beardedsina) August 2, 2020