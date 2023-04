El deceso de Julián Figueroa tuvo gran impacto en el medio del espectáculo. El cantante y actor siempre tuvo presente a su hijo, incluso hasta en sus últimos minutos de vida y prueba de ello fue el dibujo que el pequeño le regaló.

Tras darse a conocer la noticia, la familia del joven de 27 años había solicitado respeto para el momento de luto por medio de redes sociales. No obstante, Maribel Guardia reapareció ante las cámaras y ofreció las primeras declaraciones a propósito del suceso.

Con un nudo en la garganta, la actriz recordó la última vez que interactuó con Julián. Y es que tras regresar del teatro se encontró con el dibujo de su nieto pegado en la pared.

Julián FIgueroa e Imelda Garza Tuñón tuvieron a José Julián en 2018. Foto: Instagram

Maribel Guardia atesora el dibujo del hijo de Julián Figueroa

Maribel Guardia relató que unas horas antes de morir, su hijo le solicitó una cinta adhesiva, algo que le pareció curioso.

“El día anterior, curiosamente cuando yo me iba para el teatro, me dice ‘¿Mamá tienes un diurex?’ Yo andaba corriendo para el teatro como siempre... ‘Pero Mamá, préstame un diurex’, yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame un Kola Loka, porque mira el dibujo que me hizo Julián”, le solicitó a la actriz.

La presentadora de televisión detalló que el dibujo se trataba de un león grande y uno chiquito, los cuales representarían a Julián Figueroa junto a su hijo josé Julián.

No obstante, al llegar del teatro, Maribel Guardia entendió el motivo de la insistencia del actor.

Maribel Guardia se convirtió en madre de Julián en 1995, un año más tarde, se separó del padre de su hijo, el cantante Joan Sebastián. Foto: Instagram

“Cuando llegué yo y lo encontré muerto... el dibujito estaba en la pared pegado… el dibujo con los leoncitos, pero ahí está se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma...”, recordó la actriz y en seguida rompió en llanto.

A causa del significado del dibujo hecho por el pequeño Imelda Garza y Maribel Guardia decidieron colocarlo junto a la urna que contiene las cenizas de Julián Figueroa.

