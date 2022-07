El acertijo de TikTok que no pudo resolver ni un grupo de ingenieros

Karin Gendi, usuaria de TikTok, sorprendió a un grupo de amigos ingenieros con un acertijo matemático. Durante varios minutos los profesionales se esforzaron por resolverlo, pero solo uno de ellos logró hacerlo.

La mujer, identificada en la red como @karingendi, les pasó a tres ingenieros un cuaderno con el problema. Allí tenía escritos dos números 100, uno debajo del otro, y abajo de estos estaba una línea.

Gendi les propuso, en inglés, el reto: “Si pueden formar ‘two hundred’ (doscientos) con solo trazar una línea, les daré cualquier cosa que se les ocurra”. Atónitos los tres la miraron y pensaron que se trataba de una broma.

Pero luego de unos instantes de duda y otros de bromas, ellos pusieron sus neuronas en funcionamiento para tratar de resolver la consigna. “¿Con una sola línea?”, preguntó uno y ella asintió.

En un intento por resolverlo, otro de los amigos ingenieros probó dar vuelta a la página y tener otro abordaje del problema: “Miremos esto desde otra perspectiva”, propuso.

Uno de ellos intentó sin éxito dibujar un 100 y al cruzar los dos ceros con una línea solo obtuvo una suerte de 188.

Finalmente, uno de los tres hombres logró solucionarlo. Para ello, se apoyó en las dos palabras que componen el concepto de doscientos en inglés: ‘two hundred’.

¿Cómo lo hizo? Con una línea convirtió el primer 1 en una ‘t’ y leyó en voz alta lo que veía: ‘too’ (palabra que en inglés puede significar ‘también’ o ‘demasiado’, de acuerdo con su contexto, y es homófona de ‘two’) y el número 100 que se lee ‘hundred’.

A solo unos días de haber sido publicado, el video se volvió viral. Ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones en TikTok.

Varios internautas han bromeado con el acertijo. Algunos han comentado que aún no logran comprender la finalidad del mismo y otros han propuesto más soluciones.

“Creo que no entendieron jaja…es un juego de palabras no más”, escribió un internauta.

“Yo hubiera escrito 200 sin despegar el lápiz del papel, nunca dijo una línea recta”, añadió otro.

“Dibujas un 2 tumbado encima de un 0 y giras la hoja”, opinó un usuario.

Este es el único corto que ha compartido Gendi en la red, pero logró que más de uno se detuviera a resolver el acertijo.





@karingendi

It took 3 engineers to figure this out

original sound - Karin Gendi