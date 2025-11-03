Efemérides del 3 de noviembre: descubre qué pasó un día como hoy.

Este 3 de noviembre se celebran cuatro eventos conmemorativos. Los temas que se mencionan son: Dia Internacional de las Reservas de la Biosfera, Dia Internacional del Joyero y Relojero, Dia Mundial del Sándwich y el Dia de Visibilidad del Síndrome de Sudeck.

Estas fechas son importantes ya que se desea reconocer y dar visibilidad a acontecimientos históricos, políticos o algunos problemas sociales que enfrenta el mundo.

Es por ello, que te mencionaremos por qué estas fechas son de tal importancia para la sociedad.

Foto: El Universal

¿Qué se celebra este primer lunes de noviembre?

Día Internacional de las Reservas de la Biosfera

De acuerdo con la proclamación 2021 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cada 3 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera con el objetivo de dar importancia, protección y conservación a los espacios naturales que requieren un mejor desarrollo sostenible.

El Gobierno de México menciona que las reservas de biósfera son aquellos espacios que cuentan con recursos naturales con gran variedad de hábitats, diversidad en ecosistemas y biodiversidad como: bosques tropicales, tundras, bosques templados, desiertos árticos, bosques boreales y bosques tropicales subtropicales, entre muchos otros.

Día Internacional del Joyero y Relojero

Según el sitio web “diainternacionalde”, menciona que este día se origina tras la conmemoración del nacimiento del primer orfebre del Renacimiento italiano: Benvenutto Cellini.

Este hombre creó una de las obras más relevantes, que es el crucifijo que Francisco de Médicis regaló a Felipe II en 1576.

Por otro lado, busca reconocer el trabajo de las personas que se dedican a estos oficios, ya que aportan dedicación y creatividad a la creación y reparación de joyas.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Día Mundial del Sándwich

En esta ocasión también se celebra uno de los alimentos más populares y consumidos a nivel mundial: el sándwich. Existe una gran variedad de combinaciones que se pueden consumir en cualquier momento del día.De acuerdo con el Gobierno de México, menciona que el origen del sándwich proviene de la antigua Grecia y de los antiguos pueblos mediterráneos, como los fenicios, íberos y cartagineses, ya que consumían dos panes untados con algún tipo de aderezo, y lo utilizaban como bocadillo para aliviar el hambre antes de la hora de cenar.

Su nombre proviene del IV Conde de Sándwich John Montagu, quien ordenó al cocinero de la taberna que le sirviera algo de comer que no interfiriera con su juego de cartas, por lo que fue el primero en probar este sándwich y así recibió su nombre en alusión al conde.

Foto: Cortesía

Día de Visibilidad del Síndrome de Sudeck

Fuente: Freepik.

Cada primer lunes de noviembre se conmemora el Día de la Visibilidad del Síndrome de Sudeck, con el propósito de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad crónica.

Según el sitio web del “Centro Neurológico Antonio Alayón”, menciona que esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo el cual es una dolencia multisintomática y multisistémica que suele afectar las extremidades.

Algunos de los síntomas que suelen presentar las personas que la padecen son: aspecto edematoso y cianótico (moretones), dolor incontrolado y sin patrones lógicos, alteraciones en la temperatura de la piel, descalcificación ósea y rigidez articular.

Este síndrome limita la capacidad de las personas para llevar una buena calidad de vida, ya que les impide desarrollar productividad en el trabajo o en su vida diaria.

