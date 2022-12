Tras su reunión con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, y las críticas de Lilly Téllez, el crítico de moda Edy Smol utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a la senadora.

“Lilly se murió de envidia de que a ella yo no la pelo y viene y se mete en el cariño entre la doctora Claudia Sheinbaum y tu servidor, sé que se muere de envidia Lilly y no pudo esconder los celos de yo jamás a ella la apoyaría”, respondió Edy Smol a un seguidor.

El fashionista calificó a Lilly Téllez de “corriente, grosera e hiriente”, luego de que la senadora utilizó sus redes sociales para criticar la reunión de Sheinbaum y Smol.

“Señora Lilly Téllez en ‘su gobierno’ no habrá payasadas simplemente porque usted NO va a tener gobierno, guarde el tweet, se acuerda de mí, quién se mete, se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser presidenta. Usted no le llega a los talones a @ClaudiaShein”, escribió el crítico de moda en otra de sus publicaciones.

Señora @LillyTellez en

“su gobierno” no habrá payasadas simplemente porque usted NO va a tener gobierno,guarde el tweet,se acuerda de mi,quien se mete,se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser Presidenta. Usted no le llega a los talones a @Claudiashein — EDYSMOLWORLD (@EdySmol) December 1, 2022



¿Cómo surgió la polémica entre Lilly Téllez y Edy Smol?

La polémica en redes sociales se desató luego de que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó una foto con el crítico de moda en su cuenta de Twitter con la descripción: “Tuve el agrado de conocer y platicar con Edy Smol, una persona de gran corazón; hablamos del amor como parte fundamental de la vida y de las acciones diarias”.

La senadora del PAN no dejó pasar la publicación y reaccionó asegurando que en su gobierno “habrá seriedad, no payasadas”.

Y agregó: “Daremos paso a la razón y la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo. No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos”.

En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas. Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo. No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos. https://t.co/9cwLolcoMi — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 30, 2022

