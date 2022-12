Economista de EU maravillado con CDMX, “no hay crimen”; critican que no salió de Polanco y la Condesa

Las impresiones de los extranjeros sobre un lugar como Ciudad de México suele ser distinta de aquellas de los habitantes, quienes día a día se enfrentan a la realidad de su país.

En redes sociales ha llamado la atención un tweet del economista y periodista Jeffrey ATucker respecto a sus impresiones de la Ciudad de México, los usuarios aseguran que no salió de la colonia Condesa, Roma o Polanco.

En la publicación que suma más de 7 mil ‘Me Gusta’ y ha tenido más de 1.1 millón de impresiones en Twitter, el periodista aseguró que en la Ciudad de México “No hay crimen o alguna pista de amenaza”, además de que no observó indigentes o personas sin hogar.

El tweet que empieza con la frase “Impresiones rápidas no demostrables de una semana en la Ciudad de México”, ha causado gran polémica en la red social donde los usuarios le han cuestionado a Jeffrey A Tucker "cuál es la ciudad que visitó".

El economista también destacó que los precios son mucho menores que en Estados Unidos y la gente es muy amena. Además de que el clima es perfecto y la comida sana y fresca.



Quick unprovable impressions from a week in Mexico City:

1. No homelessness

2. No crime or even a hint of threat

3. Prices 1/3 of the US

4. Chill people

5. Perfect weather

6. Expats there are over-the-moon happy

7. Food is healthy and fresh

8. The whole city smells great!

— Jeffrey A Tucker (@jeffreyatucker) December 26, 2022