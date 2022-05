La noche de este domingo, 15 de mayo, usuarios de redes sociales difundieron imágenes de como se observa la Luna en territorio mexicano, minutos previos a que llegue a su punto máximo el eclipse total.

A través de Twitter, internautas mostraron sus mejores fotos sobre el satélite natural de la Tierra.

La Luna de hoy… esperando el eclipse y no dormirme pic.twitter.com/xCw71p1Muc — Hilda Macias (@Hilda2787) May 16, 2022



Salgan a ver el eclipse. La luna se ve gigante y hermosa pic.twitter.com/cZ4fUbQcZA — jully Estrada (@julna976) May 16, 2022





Les dedico la luna gente bella de twitter pic.twitter.com/vhBzMTEldO — Dougie-kun (@dougdavirgin) May 16, 2022





Háganse el favor de salir a ver esta linda luna . pic.twitter.com/RysQqMltjq — Iris (@IrisBonilla_) May 16, 2022

Este es el trayecto que recorrerá la Luna durante el eclipse

La noche que dividirá las últimas horas del 15 y el amanecer del 16 de mayo estará iluminada por el eclipse de Luna, uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza y el evento astronómico más esperado en lo que va del año. En esta ocasión, la Luna no sólo brillará con toda su magnitud, como suele hacerlo en los anocheceres de Luna llena, sino que adoptará un color cobrizo, de donde proviene el término de "Luna de sangre".

De acuerdo con "Space", este no sólo será uno de los eventos astronómicos de mayor magnitud del 2022, sino que podrá ser observado de forma masiva, lo que se dificulta con otros fenómenos, pues son visibles únicamente en algunas partes del mundo, pero no será así en esta ocasión. si el cielo se encuentra despejado, alcanzará una audiencia potencial de hasta 2 mil 700 millones de personas de tres continentes; América, Europa y África.

No hay vez que, cuando está a punto de avistarse un eclipse de Luna, este fenómeno no sea comparado con un Sol eclipsado, y viceversa. Estas comparaciones tienden a favorecer a los eclipses lunares, pues las y los astrónomos indican que estos pueden observarse claramente desde una azotea o un patio trasero. Otra de las ventajas es que puede apreciarse a simple vista sin que eso implique un daño para nuestra vista, aunque no descartan el uso de binoculares o un telescopio que maximice la claridad con la que observar el avistamiento.

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo durante el eclipse?

Ahora, demos paso a esa duda que surge cada que la Luna de sangre, como se enuncia coloquialmente, vuelve a avistarse; ¿por qué adopta un color rojizo? En realidad es una explicación muy sencilla. Se debe a un efecto causado por la atmósfera de la Tierra que cambia la dirección con la que la luz solar se dirige a la sombra.

"Debido a que la sombra umbral de la Tierra tiene forma de cono y se extiende en el espacio por 1,39 millones de kilómetros, la luz del Sol se filtrará a través de una especie de ´doble puesta de Sol´, alrededor del borde de la Tierra, en su sombra y luego en la Luna", explica "Space".

En el momento en que la Luna se encuentra cubierta por la mitad, la mitad superior aparecerá más oscura, con un una tonalidad parecida a un marrón rojizo intenso o chocolate, mientras que la mitad sur aparecerá con un tono más brillante. de color rojo o incluso naranja cobrizo. Pero el color de adopte dependerá de la claridad de la atmósfera de la Tierra en el momento que ocurre el eclipse.

