"Divas no", bromea Rafa Márquez sobre ausencia del "Chicharito" en su grupo de WhatsApp

El exfutbolista de la Selección Mexicana y del Barcelona, Rafael Márquez, reveló su gran relación con algunos exjugadores como Pavel Pardo, Braulio Luna, Duilio Davino y Oswaldo Sánchez, con quienes dijo estar en un chat de WhatsApp y, a manera de broma, mencionó que Javier "Chicharito" Hernández no está por "diva".

En una nueva emisión del "Escorpión Dorado Al Volante" el exatlista se puso a prueba y contó anécdotas sobre su carrera futbolística, además de opinar sobre el actual funcionamiento de la selección.

"Tengo una gran relación con Pavel Pardo, Braulio Luna, Duilio Davino y Oswaldo Sánchez", expresó Márquez, a quien el Escorpión le preguntó si el "Chicharito" estaba en su grupo de amigos de WhatsApp. Pero el exfutbolista bromeó: "No, divas no".

Sin embargo, aprovechando la broma, el exdefensa del León dijo: "Yo sí lo llevo a Qatar. Es el máximo goleador de la selección y ahorita como anda el equipo mexicano, que no le metemos gol ni al arcoíris".

Ante ello, dio sus razones por las cuales el equipo mexicano no ha podido llegar al quinto partido en los mundiales y sobre su proceso cuando fue seleccionado nacional. "Quizá hay más extranjeros en el futbol mexicano y quizás pocos trabajan con las fuerzas básicas. Son problemas que van sumando para que México desarrolle mejor a los jugadores y que no tengan la oportunidad".

"Al principio te ganas el respeto de los grandes y luego te debes de ganar el respeto de los jóvenes. En esas épocas ya te 'pendejeaban'. Te faltaban al respeto y yo decía: ¡Bájale de huevos porque conmigo no vas a poder!", confesó el mexicano cuando estaba de seleccionado nacional.

Pelea con Messi

Asimismo, relató el conflicto que tuvo con el siete veces balón de oro, Lionel Messi:

"Estábamos en una pretemporada, en Escocia, y en un partidito de 5 contra 5 siempre te calientas, porque siempre quieres jugar. Él (Messi) era de mi equipo, entonces íbamos perdiendo, y ya sabes, él con la pelota, se quitaba a uno, se quitaba a otro; no tiraba, no anotaba, entonces siempre era, ¡Ya Messi mete el gol!, ¡Ya Messi pasa la pelota!, ¡Ya Messi tira! Hasta que un día me encabroné y le dije: ¡Ya Messi, suelta la puta pelota! y empezamos a discutir".

Finalmente, reveló que el defensa que más trabajo le costó marcar fue al marfileño Didier Drogba. "Era muy corpulento, muy fuerte, muy rápido".

