Día de Acción de Gracias 2023: ¿Cuándo es la cena de Thanksgiving y por qué no se celebra en México?

El día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, donde miles de familias se reúnen para intercambiar alimentos y agradecer todo lo bueno que tienen a su alrededor por medio de una cena.

La cena de Thanksgiving es una de las tradiciones más importantes de esta festividad. Consiste en un pavo asado, puré de patatas, salsa de arándanos, calabaza y otros platos tradicionales. También es habitual que la cena se acompañe de música y juegos; sin embargo, ¿cuándo se celebra? Aquí te contamos.

¿Cuándo es la cena de Thanksgiving 2023?

El Thanksgiving Day 2023 se celebra el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año tocará festejar el día 23 de noviembre.

En Canadá es todo lo contrario, ya que esta celebración se llevó a cabo el pasado lunes 9 de octubre. En este país se celebra el segundo lunes de octubre.

¿Por qué se come pavo en Thanksgiving?

El pavo es uno de los platillos estelares en la celebración y quizá la tradición más importante y perdurable.

De acuerdo con la historia de la primera cena en 1621, recordada por William Bradford en el relato Of Plymouth Plantation, los peregrinos de Plymouth agregaron a sus cenas aves acuáticas, venado, langosta y pavos salvajes como su plato fuerte, pero no tan elaborados como actualmente se prepara.

Se cree que los peregrinos cazaban principalmente pavos salvajes, los cuales abundaban en el área de Plymouth.

El uso de pavos en Estados Unidos precede a la celebración de Abraham Lincoln en 1863 cuando Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores del país, proclamó que “ningún ciudadano estadounidense debería abstenerse de comerlo en Acción de Gracias”.

¿Por qué no se celebra Thanksgiving en México?

La razón principal por la que el Thanksgiving no se celebra en México es que no tiene un origen histórico ni cultural en el país. El Thanksgiving es una festividad que se celebra en Estados Unidos y Canadá para conmemorar la primera cosecha exitosa de los colonos ingleses en América del Norte. No obstante, México tiene su propia historia y cultura, y sus propias tradiciones para celebrar la cosecha.

Sin embargo, en los últimos años, el Thanksgiving ha ido ganando popularidad en el territorio mexicano. Esto se debe en parte a la creciente influencia de la cultura estadounidense en México. Además, muchas empresas y organizaciones mexicanas organizan eventos de Thanksgiving para sus empleados y clientes.

