De sufrir bullying por su enfermedad a triunfar en Hollywood; esta es la historia de Quaden Bayles

Quaden Bayles, un niño de Queensland de 11 años con acondroplasia, se volvió viral en 2020 luego de que su mamá transmitiera en Facebook un video donde contaba su último incidente de bullying que sufrió, ante ello, diferentes celebridades de la industria del cine captaron su atención, entre ellos el cineasta australiano ganador del Oscar, George Miller, quien invitó al niño a aparecer en una película.

De acuerdo al portal The West Australian, Miller quedó tan conmovido, que lo invitó a aparecer como extra en su próxima película "Furiosa", la quinta entrega de la franquicia Mad Max y una precuela del gran éxito de 2015 Mad Max: Fury Road.

“Fue bueno para nosotros y fue bueno para él. Hizo un trabajo tan bueno que obtuvo un pequeño papel en Furiosa”, dijo Miller a la revista Good Weekend.

Lee también: Boston declara el 18 de agosto como el "Día de Bad Bunny"

Asimismo, también invitó a Quaden a aparecer en su próxima película Three Thousand Years of Longing (Tres mil años esperándote).

Con un estreno previsto en Australia el próximo mes, Three Thousand Years of Longing está protagonizada por los pesos pesados ​​de Hollywood Idris Elba y Tilda Swinton y fue filmada en Sydney.

Dame una soga, ma', me quiero matar", gritaba en medio de lágrimas Quaden Bayles, un niño australiano de 9 años que fue grabado por su madre después de recogerlo del colegio.

Quaden, quien sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplasia, lloraba sin consuelo por el violento acoso del que era blanco debido a su condición física.

Lee también: VIDEO. "Los ricos también tenemos un mal día", sobrino de Salinas Pliego graba agresión de policías en España

Su madre, Yarraka Bayles, grabó un video en el que el niño le decía que se quería morir debido al maltrato que recibía en el colegio.

"Esto es lo que hace el bullying", dijo ella en la misma grabación, donde también se escuchaba a Quaden decir que quería acabar con su vida.

El video, que dura unos seis minutos, fue publicado en febrero de 2020 y en él, la madre de Quaden describe el maltrato constante que sufre su hijo todos los días en un colegio de la localidad de Queensland, en el noroeste de Australia.

"Acabo de recoger a mi hijo del colegio y quiero que todos -padres, profesores, educadores- vean el efecto que tiene el bullying", dijo la madre.

Lee también: "El que no conoce a Dios..."; Amazon lanza dardo a HBO ante el estreno de "La Casa del Dragón"

"Todos los días algo pasa. Todos los días un nuevo episodio, un nuevo matoneo, otro apodo, otra provocación, ¿podrían, por favor, educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos para que esto no pase más?", añadió.

El video se convirtió en viral, fue visto por más de 14 millones de personas, se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden) y personalidades como el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine) y el basquetbolista Enes Kanter le enviaron sentidos mensajes al niño.

Jackman le dijo a Quaden "eres más fuerte de lo que crees y todos debemos ser más amables con los demás".

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020