Dan premio Rey de España por abordaje de cultura hispánica en EU con perfil de Cristina Rivera Garza

De entre 240 candidaturas de 17 países, el periodista Sergio Rodríguez Blanco fue reconocido con el Premio Rey de España 2022 por su perfil de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, publicado en marzo de 2021 en la revista Gatopardo.

El texto “Hija del algodón: Un perfil de Cristina Rivera Garza” fue reconocido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia EFE “por su capacidad para reflejar la contribución de los hispanos a la creación de la cultura de Estados Unidos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, antes de recibir el premio en la sección Cultura, el periodista español radicado en México contó cómo encontró que no había ningún perfil “narrativo, serio o por lo menos profundo” de la autora de “La Castañeda” como personaje.

Señaló que le pareció una meta interesante profundizar en la escritora mexicana radicada en Estados Unidos como “personaje público”: “¿Cuál es la relación entre la vida y la obra de Cristina Rivera Garza?”.

Ante la “desapropiación” de la que habla Rivera Garza, para Rodríguez Blanco este concepto le parece “muy sugerente y muy pertinente” porque “invita al autor a pensar que no podría hacer su trabajo si no se desapropia de él”.

También como “escritor de la realidad”, Rodríguez Blanco comentó que buscó pistas de Cristina Rivera Garza que lo colocaron en un lugar distinto, incómodo e inexplorado, y lo que trató de hacer fue pensar si podía, como autor, desapropiarse.

Además, el autor del perfil encontró un archivo como “espacio de creación” y de “crítica” mientras investigaba sobre la escritora tamaulipeca, su familia, su obra y el cultivo del algodón en la zona, durante la época de Lázaro Cárdenas.

“El reto era cómo construía yo en mi perfil sobre Cristina, una especie de archivo mío, personal que me sirviera para poder contar esta historia, porque es una historia de búsqueda de un pasado la que ella emprende, y la mía consiste en tratar de entender a un personaje que emprende ese viaje de búsqueda, no solo interior sino también de las huellas de su familia”, describió el también escritor del libro “Ojos herejes: Crónicas de la belleza para lectores rebeldes”.

Refirió que a la hora de estar componiendo el texto, “fueron las entrevistas las que me invitaron como a ir a buscar elementos que me permitieran hacer conexiones que no necesariamente están conectadas con la realidad”.

Rodríguez Blanco recordó cómo, sin planearlo, el día de la entrevista con Rivera Garza en La Jolla, California, el 6 de enero de 2021, se llevó a cabo el asalto al Capitolio de Estados Unidos y Raphael Warnock ganó en Georgia como el primer senador negro, hechos que plasmó en el texto.

“Y eso algo que me gusta porque está este elemento no planeado que afecta tu trabajo y yo creo que te debes dejar afectar. Buscaba ciertas cosas, no necesariamente encontré todas, pero por el camino me fue encontrando otras relaciones que me permitieron ubicar al personaje en su contexto histórico. Un personaje que es Cristina, que es mexicana, que ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos y ahí vive y tratar de entender ese aspecto, cómo piensa ella, qué le preocupa y cómo se relacionaba todo eso con su libro”, destacó.

Según el periodista, se encontró con una escritora “muy potente, en términos del abordaje que construye, siempre muy crítico en relación con los mecanismos de poder que oprimen a ciertas personas por ciertas características”, como desde una perspectiva de género.

Señaló que Rivera Garza tiene una postura del feminismo muy interesante desde el trabajo literario “porque casi casi es un feminismo queer, un feminismo de tercera ola, un feminismo cuyo sujeto no es solo la mujer, sino la persona oprimida por cualquier característica más como interseccional, por raza, por género, por sexualidad”. Destacó además el abordaje crítico de la escritora de las opresiones.



El Premio Rey de España 2022

Tras escribir el texto, Sergio Rodríguez Blanco refirió que la llamada para anunciarle que le entregarían el Rey de España en la sección de Cultura lo tomó por sorpresa.

“Me comentaron que al jurado le había gustado el abordaje de la cultura hispánica en Estados Unidos (...) cuando pensamos en la cultura iberoamericana desde espacios que sean Latinoamérica, España o Portugal, se nos olvida que Estados Unidos es el segundo país con más población hispano parlante después de México.

“En realidad es también una reflexión sobre las fronteras, la geopolítica y sobre el espacio que habita Cristina (...) .Creo que traté, justamente, de desapropiarme de mi propio lugar de enunciación, que por supuesto no es el de Estados Unidos, y tratar de construir el perfil un poco dejándome llevar por las vivencias de Cristina, si es que eso es posible y si eso es lo que se reflejó, en ese sentido me gustó que eso fuera lo que vieran. un abordaje distinto de esas latitudes”, contó.

