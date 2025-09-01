¿Cuándo recibirás tu Tarjeta Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?; todo lo que debes saber para cobrar el apoyo

Jóvenes Construyendo el Futuro sigue siendo uno de los programas sociales más relevantes de México, ya que brinda oportunidades laborales y capacitación a jóvenes que no estudian ni trabajan.

En 2025, el apoyo económico es de 8,480 pesos mensuales, entregados directamente a través de la Tarjeta del Bienestar.

A continuación, te explicamos cuándo recibirás tu tarjeta, cómo recogerla y de qué manera cobrar tu primer pago.

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro para segunda oportunidad

¿Cómo recibir tu Tarjeta Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para quienes comienzan su capacitación laboral el 1 de septiembre de 2025, la entrega de tarjetas se realizará del 2 al 9 de septiembre en sucursales del Banco del Bienestar. El primer pago se reflejará el 28 de septiembre, siempre que no existan trámites pendientes.

Para obtener tu tarjeta, primero debes registrarte en la plataforma de JCF, postularte a un centro de trabajo y ser aceptado.

Una vez validado tu registro, recibirás una notificación con la fecha, hora y sucursal donde podrás recogerla. Es obligatorio llevar identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para recibirla.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta del programa?

Con esta tarjeta, los beneficiarios podrán retirar efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, así como pagar en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Además, cada participante tendrá una cuenta bancaria activa, facilitando el manejo seguro de su apoyo mensual.

Áreas de capacitación del programa:

Cultura y deportes

Administración

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industria

Ciencia y tecnología

Salud

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), creado en 2019, busca impulsar a jóvenes mexicanos mediante capacitaciones en centros de trabajo, donde adquieren experiencia profesional y reciben un ingreso mensual.

Además, los beneficiarios cuentan con seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos laborales.

