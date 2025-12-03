Hoy, 3 de diciembre, se llevan a cabo tres actos conmemorativos. Los temas mencionados hoy son: Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Día Mundial por la No Uso de Plaguicidas, Día Internacional del Cine 3D.

Cada fecha celebrada durante el año tiene el objetivo de visibilizar y tomar conciencia de la sociedad sobre diversos problemas o logros, políticos, sociales, culturales, de salud, de naturaleza, entre otros.

Es por eso que mencionaremos algunos de los actos conmemorativos surgidos un día como hoy, cuál es su importancia y cuáles son las iniciativas para cambiar o mejorar.

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 3 de diciembre?

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Foto: Cuartoscuro

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que este día tiene el propósito de promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural, política y otros.

Las personas con discapacidad suelen enfrentar diversos factores de discriminación y exclusión, en el lugar de trabajo suelen recibir salarios más bajos y representan sectores de la economía informal. A veces también se dan casos de pobreza, de exclusión en la educación y en el sistema de salud.

Cada 1 de cada 6 personas sufre alguna discapacidad, lo que representa 1.300 millones de personas. Por lo tanto, estas personas tienen mayor riesgo de desarrollar afecciones como depresión, asma, diabetes, obesidad y problemas bucales.

Día Mundial del No Uso de Plaguicidas

Foto: cortesía Secretaría de Salud del Estado

El Gobierno de México menciona que esta conmemoración surgió gracias a la Red de Acción de Plaguicidas ya que en 1984 la planta Unión Caribe en Bhopal (India), en un accidente, derramó gases tóxicos que eran utilizados para fabricar pesticidas. Esto dejó entonces 16 mil personas muertas y 50 mil con problemas de salud.

Es por eso que en este día se busca reducir el consumo de estos productos. Por el riesgo que corren muchos trabajadores en su producción, agricultores y población en general. Por otro lado, esto también representa un impacto en el cambio climático.

El sector poblacional más vulnerable son las mujeres ya que algunos estudios señalan que dañan su sistema endocrino, provocando daños neurológicos, cáncer, entre otros.

Día Internacional del Cine 3D

Día Internacional del Cine 3D. Foto: EL UNIVERSAL / Gabriel Pano

Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cine 3D, con el propósito de reconocer la innovación tecnológica de nuevos formatos para la filmación y proyección de películas donde se pueden disfrutar imágenes tridimensionales.

Según el sitio web “diainternacionalde”, menciona que el origen del cine 3D surgió en 1890 con el primer intento de este sistema cinematográfico que fracasó. Luego, en 1923, se realizó el primer largometraje en 3D, que marcó un repunte años después en ese formato.

La primera película con gran éxito en el cine en este formato fue en 1953 con la película La casa de cera.

